Bakan Bozdağ'dan kira artışı düzenlemesi açıklaması: Çalışma tamamlanmış durumda

"Taslak kanun teklifi çalışmamız tamamlanmış durumdadır. Seçim bitti, parlamento faaliyete geçtikten sonra inşallah bu kanun teklif taslağını, yasalaşması dileğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubuna ve parlamentoya ileteceğiz. Ve akabinde yasalaşma süreci gerçekleşecektir. Şu anda hazırlıklarımız tamam. Adımımızı parlamento faaliyete geçtikten sonra süratle atacağız. Ara buluculukla ilgili düzenleme biliyorsunuz daha önce çıktı ve şu anda yürürlükte. Kira ihtilaflarının mahkemeye gitmeden ara buluculuk marifetiyle çözülmesi hem bizim kültürümüze hem bizim medeniyetimize hem de komşuluk anlayışımıza daha uygun düştüğü için biz kira ihtilaflarında da mahkemeden önce arabuluculuğu şart koşan bir yasal değişiklik yaptık. Şu anda bu değişiklik de yürürlükte. Bu da elbette meyvelerini verecektir.