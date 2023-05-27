Bahçeli: Kılıçdaroğlu demokrat değil klasik bir demagogdur, sonu da despotluktur

"Kılıçdaroğlu demokrat değil, klasik bir demagogdur. Sonu da despotluktur. Düzensiz göçün ne manaya geldiğinden haberi olmayan Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de 10 milyon mülteci var demesi bir başka yalandır. Türkiye bu antidemokratik heveslere emanet edilemez.



Kaç ortaklı olduğunu sayamadığımız kumar masasını yerle bir edecek misiniz? İblisle bile protokol hazırlayıp imzalamaya teşne olan Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömecek misiniz? Bu şahsı mutfağına geri dönmemek üzere gönderip ömrü boyunca video çekmeye mahkum edecek misiniz? Yarın mutlaka sandığa gidiniz.



Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de desteği yoktur. Türkiye'yi güven ve istikrar içinde yönetmesi imkansızdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifi millet tarafından reddedilmiştir."