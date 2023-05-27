https://sputniknews.com.tr/20230527/aksarayda-hemsirenin-7-kattan-duserek-olmesiyle-ilgili-hastane-muduru-tutuklandi-1071640194.html
Aksaray'da hemşirenin 7. kattan düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
Aksaray'da hemşirenin 7. kattan düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in rezidansın 7. katındaki balkondan düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan hastane müdürü tutuklandı, doktor adli kontrol... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T09:20+0300
2023-05-27T09:20+0300
2023-05-27T09:20+0300
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aksaray
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şüpheli ölüm
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Ereğli Kapı Mahallesi'nde, hemşire Tuncel'in rezidansın 7. kat balkonundan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Ereğli Kapı Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta doktor H.İ.A'nın (43) dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor H.İ.A. ve kentteki özel hastanenin müdürü Ç.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230526/hemsirenin-rezidansin-7-katindaki-balkondan-dusmesiyle-ilgili-doktor-gozaltina-alindi-1071620312.html
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türkiye, aksaray, hastane, doktor, müdür, şüpheli ölüm
türkiye, aksaray, hastane, doktor, müdür, şüpheli ölüm
Aksaray'da hemşirenin 7. kattan düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
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Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in rezidansın 7. katındaki balkondan düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan hastane müdürü tutuklandı, doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ereğli Kapı Mahallesi'nde, hemşire Tuncel'in rezidansın 7. kat balkonundan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Ereğli Kapı Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta doktor H.İ.A'nın (43) dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor H.İ.A. ve kentteki özel hastanenin müdürü Ç.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.