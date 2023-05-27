https://sputniknews.com.tr/20230527/abdli-uzman-belgorod-bolgesine-saldiri-abd-icin-endise-verici-bir-sinyal-1071648792.html

ABD’li uzman: Belgorod bölgesine saldırı ABD için endişe verici bir sinyal

ABD’li uzman: Belgorod bölgesine saldırı ABD için endişe verici bir sinyal

ABD’li siyaset bilimci Anatol Lieven, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj ve keşif grubunun Rusya’nın Belgorod bölgesine saldırısını ABD için endişe verici... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T16:42+0300

2023-05-27T16:42+0300

2023-05-27T16:42+0300

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ABD’nin Quincy Enstitüsü'nden siyaset bilimci Anatol Lieven, Responsible Statecraft dergisi için kaleme aldığı makalede, Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod bölgesine düzenlediği saldırının, ABD'nin çatışmaya çekilmesi olasılığı nedeniyle Başkan Biden yönetimi için endişe verici bir sinyal olması gerektiğini belirtti.Lieven, “ABD yaklaşımının değişmediğini varsayarsak, Belgorod baskını, Kiev'in büyük yardımlar almaya devam ederken ABD'nin görüşünü bir ölçüde dikkate almama hakkını kendinde gördüğünün göstergesi olabilir” ifadelerini kullandı.Lieven, bu olayın ABD'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları tedarik etme kararı ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’un Kiev'in Rusya'da bazı suikast girişimlerine ve sabotaj eylemlerine karıştığına ilişkin açıklamasına denk geldiğini anımsatarak, her iki olayın da Ukrayna'nın ABD tarafından artan kontrol edilemezliği ışığında ciddi bir tırmanışa yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.'ABD'nin Ukrayna'ya yardımları, Washington'un etkisini artırmak yerine ABD'yi 'müşterinin' politikasına bağımlı hale getirdi'Geçmişte sıklıkla olduğu gibi, ABD yardımının Washington'un etkisini artırmak yerine ‘müşterinin’ politikasına bağımlı hale getirdiğine vurgu yapan Lieven, “Kiev'i silahlandırmadaki kritik rolü göz önüne alındığında, ABD'nin, özellikle çatışmalara doğrudan dahil olma riski nedeniyle, yardımlarının nasıl kullanılması gerektiğini söyleme hakkı var” görüşünü dile getirdi.Uzman, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine, öncelikle Amerikan halkına karşı sorumlu olduğunu ve onları Kiev rejiminin peşinden giderek çatışmaya doğrudan müdahil olarak tehlikeye atma hakkına sahip olmadığını hatırlama çağrısı yaptı.Daha önce, Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun imha edildiği yerde vurulan askeri teçhizatın görüntülerini yayınlamıştı. Görüntülerde çok sayıda yanmış zırhlı aracın yanı sıra patlayan mühimmat nedeniyle oluşan çukurlara düşen Amerikan Humvee kamyonetleri görülüyordu.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Ukraynalı sabotajcıların Belgorod saldırısında Amerikan teçhizatı kullandığına dair iddiaları araştırdığını ve Kiev’e yapılan askeri yardımın Rusya topraklarına saldırmak için kullanılmasını onaylamadığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230523/rus-silahli-kuvvetleri-belgorod-bolgesine-saldiran-70in-uzerinde-sabotajciyi-etkisiz-hale-getirdi-1071450653.html

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