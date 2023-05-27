https://sputniknews.com.tr/20230527/abdli-gazeteciartyomovskun-stratejik-onemi-yoksa-ukraynaya-neden-milyarlarca-dolar-gonderiyoruz-1071649300.html
ABD’li gazeteci:Artyomovsk'un stratejik önemi yoksa Ukrayna’ya neden milyarlarca dolar gönderiyoruz?
ABD’li gazeteci:Artyomovsk'un stratejik önemi yoksa Ukrayna’ya neden milyarlarca dolar gönderiyoruz?
ABD’li gazeteci Hinkle, ‘Artyomovsk'un stratejik bir önemi yoksa neden Ukrayna’ya yüz milyarlarca dolar gönderiyoruz?’ diye sorarak, Beyaz Saray'ın Artyomovsk... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T17:45+0300
2023-05-27T17:45+0300
2023-05-27T17:45+0300
ukrayna krizi
artyomovsk
ukrayna
abd
yardım
beyaz saray
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ABD’li gazeteci Jackson Hinkle, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby’nin Artyomovsk'un stratejik bir önemi olmadığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.Hinkle, “Ukrayna'nın Rusya tarafından ele geçirilen her bölgesinin ‘pratik olarak hiçbir stratejik değeri’ yoksa, bu bölgelerin geri alınması için neden Ukrayna'ya yüz milyarlarca dolar gönderiyoruz?” ifadelerini kullandı.21 Mayıs’ta Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner Grubunun hücum birliklerinin, Rus hava ve silahlı kuvvetlerinin desteği ile Artyomovsk (Bahmut) şehrinin kurtuluşunu tamamladığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230521/abdden-ukranyaya-375-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-1071362069.html
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artyomovsk, ukrayna, abd, yardım, beyaz saray
artyomovsk, ukrayna, abd, yardım, beyaz saray
ABD’li gazeteci:Artyomovsk'un stratejik önemi yoksa Ukrayna’ya neden milyarlarca dolar gönderiyoruz?
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ABD’li gazeteci Hinkle, ‘Artyomovsk'un stratejik bir önemi yoksa neden Ukrayna’ya yüz milyarlarca dolar gönderiyoruz?’ diye sorarak, Beyaz Saray'ın Artyomovsk konusundaki pozisyonunu boşa çıkardı.
ABD’li gazeteci Jackson Hinkle, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby’nin Artyomovsk'un stratejik bir önemi olmadığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.
Hinkle, “Ukrayna'nın Rusya tarafından ele geçirilen her bölgesinin ‘pratik olarak hiçbir stratejik değeri’ yoksa, bu bölgelerin geri alınması için neden Ukrayna'ya yüz milyarlarca dolar gönderiyoruz?” ifadelerini kullandı.
21 Mayıs’ta Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner Grubunun hücum birliklerinin, Rus hava ve silahlı kuvvetlerinin desteği ile Artyomovsk (Bahmut) şehrinin kurtuluşunu tamamladığını duyurmuştu.