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ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limiti konusunda Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı
ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limiti konusunda Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı
ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limiti konusunda Kongre'yi harekete geçmeye çağırarak, "Kongre'nin borç limitini 5 Haziran'a kadar artırmaması veya askıya... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T01:07+0300
2023-05-27T01:07+0300
ekonomi
abd
janet yellen
jannet yellen
borç limiti
kevin mccarthy
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin 5 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde Hazine'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için kaynaklarının yetersiz kalacağının tahmin edildiğini belirterek, Kongre'nin mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesini istedi.Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye göndermek üzere bir mektup daha kaleme aldı.Önceki mektuplarında bilgi geldikçe Kongre'yi güncellemeye devam edeceğini belirttiğini hatırlatan Yellen, "Mevcut en son verilere dayanarak, Kongre'nin borç limitini 5 Haziran'a kadar artırmaması veya askıya almaması durumunda, Hazine'nin hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmek için yetersiz kaynaklara sahip olacağını tahmin ediyoruz" ifadesine yer verdi.Haziranın ilk iki gününde 130 milyar dolardan fazla planlı ödeme yapılacağını aktaran Yellen, bu ödemelerin Hazine'yi son derece düşük düzeyde kaynakla bırakacağına işaret etti.Yellen, 5 Haziran haftasında da tahmini 92 milyar dolarlık ödeme ve transfer yapılmasının planlandığını, bu nedenle Hazine'nin öngörülen kaynaklarının söz konusu yükümlülükleri yerine getirmede yetersiz kalacağını kaydetti.Olağanüstü tüm önlemler alınıyorDün geçmişteki bazı borç limiti olaylarında uygulanan bir ek önlemin kullanıldığının bilgisini veren Yellen, kalan kaynakların son derece düşük seviyesinin hükümetin temerrütten kaçınmak için mevcut tüm olağanüstü önlemleri almasının gerektiğinin altını çizdi.Yellen, borç limitinin askıya alınması veya yükseltilmesi için son dakikaya kadar beklemenin iş ve tüketici güvenine ciddi zararlar verebileceğini, vergi mükellefleri için kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırabileceğini ve ABD'nin kredi notunu olumsuz etkileyebileceğini geçmiş borç limiti çıkmazlarından öğrendiklerini anımsattı.Haziran başında vadesi dolan menkul kıymetler için Hazine'nin borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde arttığının şimdiden görüldüğüne işaret eden Yellen, "Kongre borç limitini artırmayı başaramazsa, bu Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olur, küresel liderlik konumumuza zarar verir ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma becerimiz hakkında soru işaretleri uyandırır" değerlendirmesinde bulundu.Yellen, "Kongre'yi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin itibarını korumaya çağırmaya devam ediyorum" ifadesini kullandı.ABD Hazine Bakanı Yellen'ın mektubu, McCarthy'nin yanı sıra, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'a gönderildi.Analistler, Kongre'nin borç limitini 5 Haziran'dan önce yükseltmemesinin finansal piyasaları sarsacak ve ABD ekonomisini derin bir resesyona sürükleyecek bir temerrüdü tetikleyebileceğini belirtti.Yellen daha önce, borç limitine yönelik alınan önlemlerin 1 Haziran'a kadar tükenebileceği ve ülkenin bu tarihten sonra nakit sıkıntısı çekebileceği uyarısında bulunmuştu.Borç limiti açmazıABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.Borç limitinin aşılmasının ABD ekonomisine ciddi zarar vereceğinden endişe duyuluyor.Söz konusu limitin kısa süreli aşılmasının bile reel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) düşüşe, yaklaşık 2 milyon kişinin işini kaybetmesine, işsizlik oranının mevcut yüzde 3,5 seviyesinden yaklaşık yüzde 5'e yükselmesine ve borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabileceği belirtiliyor.
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abd, janet yellen, jannet yellen, borç limiti, kevin mccarthy
abd, janet yellen, jannet yellen, borç limiti, kevin mccarthy

ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limiti konusunda Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı

01:07 27.05.2023
© AP Photo / Andrew HarnikJanet Yellen
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limiti konusunda Kongre'yi harekete geçmeye çağırarak, "Kongre'nin borç limitini 5 Haziran'a kadar artırmaması veya askıya almaması durumunda, Hazine'nin hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmek için yetersiz kaynaklara sahip olacağını tahmin ediyoruz" dedi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin 5 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde Hazine'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için kaynaklarının yetersiz kalacağının tahmin edildiğini belirterek, Kongre'nin mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesini istedi.
Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye göndermek üzere bir mektup daha kaleme aldı.
Önceki mektuplarında bilgi geldikçe Kongre'yi güncellemeye devam edeceğini belirttiğini hatırlatan Yellen, "Mevcut en son verilere dayanarak, Kongre'nin borç limitini 5 Haziran'a kadar artırmaması veya askıya almaması durumunda, Hazine'nin hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmek için yetersiz kaynaklara sahip olacağını tahmin ediyoruz" ifadesine yer verdi.
Haziranın ilk iki gününde 130 milyar dolardan fazla planlı ödeme yapılacağını aktaran Yellen, bu ödemelerin Hazine'yi son derece düşük düzeyde kaynakla bırakacağına işaret etti.
Yellen, 5 Haziran haftasında da tahmini 92 milyar dolarlık ödeme ve transfer yapılmasının planlandığını, bu nedenle Hazine'nin öngörülen kaynaklarının söz konusu yükümlülükleri yerine getirmede yetersiz kalacağını kaydetti.

Olağanüstü tüm önlemler alınıyor

Dün geçmişteki bazı borç limiti olaylarında uygulanan bir ek önlemin kullanıldığının bilgisini veren Yellen, kalan kaynakların son derece düşük seviyesinin hükümetin temerrütten kaçınmak için mevcut tüm olağanüstü önlemleri almasının gerektiğinin altını çizdi.
Yellen, borç limitinin askıya alınması veya yükseltilmesi için son dakikaya kadar beklemenin iş ve tüketici güvenine ciddi zararlar verebileceğini, vergi mükellefleri için kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırabileceğini ve ABD'nin kredi notunu olumsuz etkileyebileceğini geçmiş borç limiti çıkmazlarından öğrendiklerini anımsattı.
Haziran başında vadesi dolan menkul kıymetler için Hazine'nin borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde arttığının şimdiden görüldüğüne işaret eden Yellen, "Kongre borç limitini artırmayı başaramazsa, bu Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olur, küresel liderlik konumumuza zarar verir ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma becerimiz hakkında soru işaretleri uyandırır" değerlendirmesinde bulundu.
Yellen, "Kongre'yi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin itibarını korumaya çağırmaya devam ediyorum" ifadesini kullandı.
ABD Hazine Bakanı Yellen'ın mektubu, McCarthy'nin yanı sıra, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'a gönderildi.
Analistler, Kongre'nin borç limitini 5 Haziran'dan önce yükseltmemesinin finansal piyasaları sarsacak ve ABD ekonomisini derin bir resesyona sürükleyecek bir temerrüdü tetikleyebileceğini belirtti.
Yellen daha önce, borç limitine yönelik alınan önlemlerin 1 Haziran'a kadar tükenebileceği ve ülkenin bu tarihten sonra nakit sıkıntısı çekebileceği uyarısında bulunmuştu.

Borç limiti açmazı

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.
Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.
Borç limitinin aşılmasının ABD ekonomisine ciddi zarar vereceğinden endişe duyuluyor.
Söz konusu limitin kısa süreli aşılmasının bile reel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) düşüşe, yaklaşık 2 milyon kişinin işini kaybetmesine, işsizlik oranının mevcut yüzde 3,5 seviyesinden yaklaşık yüzde 5'e yükselmesine ve borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabileceği belirtiliyor.
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