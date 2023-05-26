https://sputniknews.com.tr/20230526/yurtdisi-oylari-1-milyon-912-bini-asti-1071631722.html
Yurtdışı oyları 1 milyon 912 bini aştı
Yurtdışı oyları 1 milyon 912 bini aştı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T21:47+0300
2023-05-26T21:47+0300
2023-05-26T21:47+0300
2023 türkiye seçimleri
yurtdışı
cumhurbaşkanı
seçim
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.Gümrüklerde oy verme işlemi, 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
yurtdışı, cumhurbaşkanı, seçim
yurtdışı, cumhurbaşkanı, seçim
Yurtdışı oyları 1 milyon 912 bini aştı
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.
Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.
Gümrüklerde oy verme işlemi, 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.