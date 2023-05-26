https://sputniknews.com.tr/20230526/yurtdisi-oylari-1-milyon-912-bini-asti-1071631722.html

Yurtdışı oyları 1 milyon 912 bini aştı

Yurtdışı oyları 1 milyon 912 bini aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T21:47+0300

2023-05-26T21:47+0300

2023-05-26T21:47+0300

2023 türkiye seçimleri

yurtdışı

cumhurbaşkanı

seçim

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.Gümrüklerde oy verme işlemi, 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

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