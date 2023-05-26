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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/yurt-disi-oylarinin-tumu-ankaraya-getirildi-1071595031.html
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi
28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan oyların tamamı Ankara’ya getirildi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
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yurt dışı seçmen
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28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Türk Hava Yolları’na ait 3 uçakla Ankara’ya getirildi. Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar tırlara yüklenerek "Oy Torbaları Nakil Komisyonu” eşliğinde kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı. Yurt dışında oylamanın son bulmasının ardından seçmen kütüğü yurt dışında olan seçmenler 28 Mayıs saat 17.00’a kadar gümrük kapılarında oy kullanabilecek.
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türkiye, yurtdışı, yurt dışı, yurt dışı seçmen, oy, ankara, seçim
türkiye, yurtdışı, yurt dışı, yurt dışı seçmen, oy, ankara, seçim

Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi

08:15 26.05.2023
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan oyların tamamı Ankara’ya getirildi.
28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan oyların tamamı Ankara’ya getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ
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28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan oyların tamamı Ankara’ya getirildi.
28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Türk Hava Yolları’na ait 3 uçakla Ankara’ya getirildi.
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar tırlara yüklenerek "Oy Torbaları Nakil Komisyonu” eşliğinde kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı.
Yurt dışında oylamanın son bulmasının ardından seçmen kütüğü yurt dışında olan seçmenler 28 Mayıs saat 17.00’a kadar gümrük kapılarında oy kullanabilecek.
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