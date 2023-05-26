https://sputniknews.com.tr/20230526/yurt-disi-oylarinin-tumu-ankaraya-getirildi-1071595031.html
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi
28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan oyların tamamı Ankara’ya getirildi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T08:15+0300
2023-05-26T08:15+0300
2023-05-26T08:15+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
yurtdışı
yurt dışı
yurt dışı seçmen
oy
ankara
seçim
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28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Türk Hava Yolları’na ait 3 uçakla Ankara’ya getirildi. Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar tırlara yüklenerek "Oy Torbaları Nakil Komisyonu” eşliğinde kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı. Yurt dışında oylamanın son bulmasının ardından seçmen kütüğü yurt dışında olan seçmenler 28 Mayıs saat 17.00’a kadar gümrük kapılarında oy kullanabilecek.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, yurtdışı, yurt dışı, yurt dışı seçmen, oy, ankara, seçim
türkiye, yurtdışı, yurt dışı, yurt dışı seçmen, oy, ankara, seçim
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi
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28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan oyların tamamı Ankara’ya getirildi.
28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Türk Hava Yolları’na ait 3 uçakla Ankara’ya getirildi.
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar tırlara yüklenerek "Oy Torbaları Nakil Komisyonu” eşliğinde kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı.
Yurt dışında oylamanın son bulmasının ardından seçmen kütüğü yurt dışında olan seçmenler 28 Mayıs saat 17.00’a kadar gümrük kapılarında oy kullanabilecek.