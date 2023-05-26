https://sputniknews.com.tr/20230526/yasli-adam-yetistirdigi-40-timsaha-yem-oldu-1071621413.html
Yaşlı adam yetiştirdiği 40 timsaha yem oldu
Yaşlı adam yetiştirdiği 40 timsaha yem oldu
Kamboçya'da timsah yetiştirme çiftliklerinin bol bulunduğu bir köyde yine bir facia yaşandı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T16:24+0300
2023-05-26T16:24+0300
2023-05-26T16:26+0300
dünya
timsah
kamboçya
çiftlik
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Kamboçya’da ailesinin timsah yetiştirme çiftliğinde çalışan 72 yaşındaki bir adam, hayvanların etrafını saran bölmenin içine düşünce 40 timsaha yem oldu. AFP’nin aktardığına göre Siem Reap kentindeki çiftlikte Luan Nam adlı adam sopayla bir timsahı yumurtalarının da bulunduğu kafesten çıkarmaya çalıştı. Ancak timsah sopayı yakalayıp yaşlı adamı kafesin içine düşürdü. Bunun üzerine kafes kısmındaki 40 timsah yaşlı adamı paramparça etti. Polis yetkilisi Mey Savry, adamın bir kolunun timsahlarca vücudundan koparılıp tamamen yendiğini söyledi. Yine polisin verdiği bilgiyere göre Luan Nam yerel timsah yetiştiricileri birliğinin de başkanıydı ama ailesi yıllardır timsah yetiştirmeyi bırakmasını istiyordu, bu yüzden de çiftlikteki timsahları satmaya karar vermişti.Aynı köyde 2019’da 2 yaşındaki bir kız ailesinin timsah yetiştirme çiftliğinde sürüngenlere yem olmuştu. Ülkenin önemli turistik merkezlerinden, dünyanın da en büyük tapınak şehri Angkor Wat’ın çok yakınında bulunan köyün civarında çok sayıda timsah yetiştirme çiftliği bulunuyor. Timsahlar yumurtaları, derileri, etleri ve ticaret için yetiştiriliyor.
kamboçya
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timsah, kamboçya, çiftlik
timsah, kamboçya, çiftlik
Yaşlı adam yetiştirdiği 40 timsaha yem oldu
16:24 26.05.2023 (güncellendi: 16:26 26.05.2023) Abone ol
Kamboçya'da timsah yetiştirme çiftliklerinin bol bulunduğu bir köyde yine bir facia yaşandı.
Kamboçya’da ailesinin timsah yetiştirme çiftliğinde çalışan 72 yaşındaki bir adam, hayvanların etrafını saran bölmenin içine düşünce 40 timsaha yem oldu.
AFP’nin aktardığına göre Siem Reap kentindeki çiftlikte Luan Nam adlı adam sopayla bir timsahı yumurtalarının da bulunduğu kafesten çıkarmaya çalıştı. Ancak timsah sopayı yakalayıp yaşlı adamı kafesin içine düşürdü. Bunun üzerine kafes kısmındaki 40 timsah yaşlı adamı paramparça etti.
Polis yetkilisi Mey Savry, adamın bir kolunun timsahlarca vücudundan koparılıp tamamen yendiğini söyledi. Yine polisin verdiği bilgiyere göre Luan Nam yerel timsah yetiştiricileri birliğinin de başkanıydı ama ailesi yıllardır timsah yetiştirmeyi bırakmasını istiyordu, bu yüzden de çiftlikteki timsahları satmaya karar vermişti.
Aynı köyde 2019’da 2 yaşındaki bir kız ailesinin timsah yetiştirme çiftliğinde sürüngenlere yem olmuştu.
Ülkenin önemli turistik merkezlerinden, dünyanın da en büyük tapınak şehri Angkor Wat’ın çok yakınında bulunan köyün civarında çok sayıda timsah yetiştirme çiftliği bulunuyor. Timsahlar yumurtaları, derileri, etleri ve ticaret için yetiştiriliyor.