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'Turkish Pizza' etli ekmek, gribin doğal ilacı beyran ve tepsi mantısıyla Türk Mutfağı Haftası
'Turkish Pizza' etli ekmek, gribin doğal ilacı beyran ve tepsi mantısıyla Türk Mutfağı Haftası
Türk mutfağı, sahip olduğu kadim ve sürdürülebilir mutfak kültürü ve çeşitli ürünlerle bezenmiş bereketli sofrasını 21-27 Mayıs tarihleri arasında dünya ile... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
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mercimek köftesi
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türk mutfağı, fotoğraf, mercimek köftesi, mantı, lahmacun, pastırma, фото
türk mutfağı, fotoğraf, mercimek köftesi, mantı, lahmacun, pastırma, фото

'Turkish Pizza' etli ekmek, gribin doğal ilacı beyran ve tepsi mantısıyla Türk Mutfağı Haftası

12:04 26.05.2023 (güncellendi: 12:11 26.05.2023)
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Türk mutfağı, sahip olduğu kadim ve sürdürülebilir mutfak kültürü ve çeşitli ürünlerle bezenmiş bereketli sofrasını 21-27 Mayıs tarihleri arasında dünya ile paylaşıyor.
© AATürk yemek kültürünün tanıtımını ve korunmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerde Türk yemekleri, malzemeleri, pişirme teknikleri ve sunumları hakkında bilgi veriliyor.
Türk mutfağı - Sputnik Türkiye
1/12
© AA
Türk yemek kültürünün tanıtımını ve korunmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerde Türk yemekleri, malzemeleri, pişirme teknikleri ve sunumları hakkında bilgi veriliyor.
© AATürk Mutfağı Haftası kapsamında kültürü ve tarihi ile arasında sıkı bir bağ bulunan Türk yemekleri tanıtılırken bir taraftan Türk mutfağının tarihi ve kültürel önemi vurgulanıyor, bir taraftan da eşsiz lezzetlerin, kendine has sunum teknikleri ile servis edilmesi gastronomi turizmine de önemli bir katkı sağlıyor.
Türk mutfağı - Sputnik Türkiye
2/12
© AA
Türk Mutfağı Haftası kapsamında kültürü ve tarihi ile arasında sıkı bir bağ bulunan Türk yemekleri tanıtılırken bir taraftan Türk mutfağının tarihi ve kültürel önemi vurgulanıyor, bir taraftan da eşsiz lezzetlerin, kendine has sunum teknikleri ile servis edilmesi gastronomi turizmine de önemli bir katkı sağlıyor.
© AAEşsiz lezzetlerin, kendine has sunum teknikleri ile servis edilmesi gastronomi turizmine de önemli bir katkı sağlıyor. Bursa yıllardır konuklarını dünyaca ünlü 'İskender Kebabı' ile ağırlıyor.
Türk mutfağı - Sputnik Türkiye
3/12
© AA
Eşsiz lezzetlerin, kendine has sunum teknikleri ile servis edilmesi gastronomi turizmine de önemli bir katkı sağlıyor. Bursa yıllardır konuklarını dünyaca ünlü 'İskender Kebabı' ile ağırlıyor.
© AAYabancı turistlerin 'Turkish Pizza' olarak adlandırdıkları Konya`nın geleneksel damak tadı etli ekmek, yöresel mutfaktaki tahtını korumaya devam ediyor.
Türk mutfağı - Sputnik Türkiye
4/12
© AA
Yabancı turistlerin 'Turkish Pizza' olarak adlandırdıkları Konya`nın geleneksel damak tadı etli ekmek, yöresel mutfaktaki tahtını korumaya devam ediyor.
Hatay mutfağının tescilli lezzetlerinden künefe yıllardır sofraları süslemeye devam ediyor.
Türk mutfağı - Sputnik Türkiye
5/12
Hatay mutfağının tescilli lezzetlerinden künefe yıllardır sofraları süslemeye devam ediyor.
© AABursa`nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 17. Kadırga Şenlikleri`nde noter huzurunda gerçekleştirilen 68 kadının aynı anda mıhlama pişirerek rekor denemesi ile Guinness Rekorlar Kitabı başvuru yapıldı.
Türk mutfağı - Sputnik Türkiye
6/12
© AA
Bursa`nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 17. Kadırga Şenlikleri`nde noter huzurunda gerçekleştirilen 68 kadının aynı anda mıhlama pişirerek rekor denemesi ile Guinness Rekorlar Kitabı başvuru yapıldı.
© AAGaziantepli hünerli ustalarının elinden Antep fıstığıyla da süslenerek hazırlanan Sütlü Zerde, damaklarda eşsiz tat bırakıyor.
Türk mutfağı - Sputnik Türkiye
7/12
© AA
Gaziantepli hünerli ustalarının elinden Antep fıstığıyla da süslenerek hazırlanan Sütlü Zerde, damaklarda eşsiz tat bırakıyor.
© AAKayseri`nin yöresel yemeği tepsi mantısı yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmeye devam ediyor.
Türk mutfağı - Sputnik Türkiye
8/12
© AA
Kayseri`nin yöresel yemeği tepsi mantısı yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmeye devam ediyor.
© AAEvliya Çelebi`nin Seyahatnamesi`nde andığı Kayseri pastırması, kente gelenlerin hem tattığı hem de yanlarında götürdüğü lezzetlerin başında geliyor.
Türk mutfağı - Sputnik Türkiye
9/12
© AA
Evliya Çelebi`nin Seyahatnamesi`nde andığı Kayseri pastırması, kente gelenlerin hem tattığı hem de yanlarında götürdüğü lezzetlerin başında geliyor.
© AAYüksek harlı ateşte pişirilmesinin yanı sıra içindeki kuzu eti, sirkesi, baharatı ve bol sarımsağı nedeniyle 'İçen hasta olmaz' denilen beyran, Gaziantep kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Türk mutfağı - Sputnik Türkiye
10/12
© AA
Yüksek harlı ateşte pişirilmesinin yanı sıra içindeki kuzu eti, sirkesi, baharatı ve bol sarımsağı nedeniyle 'İçen hasta olmaz' denilen beyran, Gaziantep kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
© AAKuzey Makedonya`da, Türkiye`nin Üsküp Büyükelçiliği ev sahipliğinde yapılan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında seçkin lezzetler ve geleneksel tatların tanıtıldığı programda konuklara mercimek köftesi ikram edildi.
Türk mutfağı - Sputnik Türkiye
11/12
© AA
Kuzey Makedonya`da, Türkiye`nin Üsküp Büyükelçiliği ev sahipliğinde yapılan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında seçkin lezzetler ve geleneksel tatların tanıtıldığı programda konuklara mercimek köftesi ikram edildi.
© AA Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği'nce Türk Mutfağı Haftası kapsamında, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay’ın birbirinden güzel lezzetleri tanıtıldı. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’un eşi Azize Ceyhun tarafından tertiplenen etkinlikte, çok sayıda ülkeden diplomat, hem Hatay’ın lezzetlerini tatma hem de yapma imkanı buldu.
Türk mutfağı - Sputnik Türkiye
12/12
© AA
Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği'nce Türk Mutfağı Haftası kapsamında, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay’ın birbirinden güzel lezzetleri tanıtıldı. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’un eşi Azize Ceyhun tarafından tertiplenen etkinlikte, çok sayıda ülkeden diplomat, hem Hatay’ın lezzetlerini tatma hem de yapma imkanı buldu.
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