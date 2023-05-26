'Turkish Pizza' etli ekmek, gribin doğal ilacı beyran ve tepsi mantısıyla Türk Mutfağı Haftası

© AA Türk Mutfağı Haftası kapsamında kültürü ve tarihi ile arasında sıkı bir bağ bulunan Türk yemekleri tanıtılırken bir taraftan Türk mutfağının tarihi ve kültürel önemi vurgulanıyor, bir taraftan da eşsiz lezzetlerin, kendine has sunum teknikleri ile servis edilmesi gastronomi turizmine de önemli bir katkı sağlıyor.