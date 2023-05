https://sputniknews.com.tr/20230526/turkevine-duzenlenen-saldirinin-zanlisi-yakalandi-1071624331.html

Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı

Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı

New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne saldırının zanlısı, ABD polisinin operasyonuyla yakalandı. Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirlemişti. Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edilmişti. Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatı'na iletmişti.

