https://sputniknews.com.tr/20230526/turkevine-duzenlenen-saldirinin-zanlisi-yakalandi-1071624331.html
Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı
Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı
New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T17:09+0300
2023-05-26T17:09+0300
2023-05-26T17:21+0300
yeni türkevi binası
dünya
saldırı
zanlı
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New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne saldırının zanlısı, ABD polisinin operasyonuyla yakalandı. Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirlemişti. Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edilmişti. Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatı'na iletmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230524/turkevi-saldirisini-gerceklestiren-zanlinin-kimligi-belirlendi-1071512986.html
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yeni türkevi binası, saldırı, zanlı
yeni türkevi binası, saldırı, zanlı
Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı
17:09 26.05.2023 (güncellendi: 17:21 26.05.2023) Abone ol
New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.
New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne saldırının zanlısı, ABD polisinin operasyonuyla yakalandı.
Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirlemişti. Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edilmişti.
Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatı'na iletmişti.