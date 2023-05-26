Türk askeri gemileri Malezya'da sergileniyor

"Sıkıntılarımız, her zaman bize bir ambargo uygulanıyor. Kendimiz geliştirmeye çalışıyoruz ama dost ve müttefik ülkelerle ne kadar iç içe bu işleri yapmayı başarabilirsek bizim de Türkiye olarak alabileceğimiz sistemler olabilir. Burada üreteceğimiz gemilerle üçüncü ülkelere satış ihtimali çıkabilir. Bunu Malezya ile beraber yapacağımız çok uzun vadeli ve iki tarafın da avantajı olabilecek bir işbirliği olarak görüyoruz. Malezyalılarla beraber iş yapmak bizim de tercih edeceğimiz ve bizi de mutlu edecek bir şeydir. Görüşmelerimiz o doğrultuda ilerliyor ve karşı taraftan da o sıcaklığı hissediyoruz. Yapılan görüşmeler sonrasında devamını da getireceğiz ve her iki ülkeye de yeni kapılar açılacak diye ümit ediyoruz."