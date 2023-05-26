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Türk askeri gemileri Malezya'da sergileniyor
Türk askeri gemileri Malezya'da sergileniyor
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve önemli ihracat başarılarına imza atan askeri gemiler, Malezya'da bunlara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T12:29+0300
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savunma
askeri gemi
savunma sanayii başkanlığı
ihracat
malezya
gemi
deniz kuvvetleri
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Türk savunma sanayisi şirketi STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) askeri denizcilik çözümlerini sergiledi. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, hem fuara hem de yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.Türk savunma sanayisinin 18 firma ve büyük bir ağırlıkla fuara katıldığını belirten Güleryüz, kendilerinin de Malezya'da takip ettikleri işleri ve potansiyeli dikkate alarak deniz projelerine ağırlık verdiklerini söyledi. Güleryüz, 2010 ve daha öncesinden beri farklı projelerle ilgili görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.Gördükleri ilginin kendilerine heyecan verdiğini vurgulayan Güleryüz, su üstü platformlarını ve Malezya için de çok uygun olduğunu düşündükleri STM500 denizaltısını tanıttıklarını, heyecanlı ve hareketli bir fuar geçirdiklerini anlattı.Güleryüz, Malezya Deniz Kuvvetlerinin belli alanlarda acil de sayılabilecek ihtiyaçları bulunduğuna işaret ederek, bu ülkenin gemi çeşitliliğini azaltabilmek ve idame süreçlerini uzun vadede çok daha fazla kolaylaştırabilmek gibi bir yaklaşım içinde olduğunu dile getirdi.Malezya sanayisini, askeri denizciliğe üretim yapabilecek, sistem-alt sistem üretebilecek seviyeye getirebileceklerini düşündüklerini vurgulayan Güleryüz, şunları kaydetti:
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askeri gemi, savunma sanayii başkanlığı, ihracat, malezya, gemi, deniz kuvvetleri
askeri gemi, savunma sanayii başkanlığı, ihracat, malezya, gemi, deniz kuvvetleri

Türk askeri gemileri Malezya'da sergileniyor

12:29 26.05.2023 (güncellendi: 12:30 26.05.2023)
© Fotoğraf : Türk Deniz KuvvetleriTCG GEMLİK ve TCG GÖKÇEADA
TCG GEMLİK ve TCG GÖKÇEADA - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© Fotoğraf : Türk Deniz Kuvvetleri
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Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve önemli ihracat başarılarına imza atan askeri gemiler, Malezya'da bunlara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.
Türk savunma sanayisi şirketi STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) askeri denizcilik çözümlerini sergiledi.
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, hem fuara hem de yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türk savunma sanayisinin 18 firma ve büyük bir ağırlıkla fuara katıldığını belirten Güleryüz, kendilerinin de Malezya'da takip ettikleri işleri ve potansiyeli dikkate alarak deniz projelerine ağırlık verdiklerini söyledi.
Güleryüz, 2010 ve daha öncesinden beri farklı projelerle ilgili görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.
Gördükleri ilginin kendilerine heyecan verdiğini vurgulayan Güleryüz, su üstü platformlarını ve Malezya için de çok uygun olduğunu düşündükleri STM500 denizaltısını tanıttıklarını, heyecanlı ve hareketli bir fuar geçirdiklerini anlattı.
Güleryüz, Malezya Deniz Kuvvetlerinin belli alanlarda acil de sayılabilecek ihtiyaçları bulunduğuna işaret ederek, bu ülkenin gemi çeşitliliğini azaltabilmek ve idame süreçlerini uzun vadede çok daha fazla kolaylaştırabilmek gibi bir yaklaşım içinde olduğunu dile getirdi.
Malezya sanayisini, askeri denizciliğe üretim yapabilecek, sistem-alt sistem üretebilecek seviyeye getirebileceklerini düşündüklerini vurgulayan Güleryüz, şunları kaydetti:
"Sıkıntılarımız, her zaman bize bir ambargo uygulanıyor. Kendimiz geliştirmeye çalışıyoruz ama dost ve müttefik ülkelerle ne kadar iç içe bu işleri yapmayı başarabilirsek bizim de Türkiye olarak alabileceğimiz sistemler olabilir. Burada üreteceğimiz gemilerle üçüncü ülkelere satış ihtimali çıkabilir. Bunu Malezya ile beraber yapacağımız çok uzun vadeli ve iki tarafın da avantajı olabilecek bir işbirliği olarak görüyoruz. Malezyalılarla beraber iş yapmak bizim de tercih edeceğimiz ve bizi de mutlu edecek bir şeydir. Görüşmelerimiz o doğrultuda ilerliyor ve karşı taraftan da o sıcaklığı hissediyoruz. Yapılan görüşmeler sonrasında devamını da getireceğiz ve her iki ülkeye de yeni kapılar açılacak diye ümit ediyoruz."
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