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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230526/tuketici-kredileri-ikiye-katlandi-1071597933.html
Tüketici kredileri ikiye katlandı
Tüketici kredileri ikiye katlandı
Geçen hafta tüketici kredilerinde büyüme hızı yüzde 100'e ulaştı. Ortalama ihtiyaç kredisi faizleri de 5 yılın zirvesine çıktı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T11:05+0300
2023-05-26T11:43+0300
ekonomi
tüketici kredisi
kredi
banka
ihtiyaç
türkiye
merkez bankası
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Tüketici kredilerinde faiz artış ivmesi hızlanırken, kredilerde büyüme hızı da üç haneli seviyelere çıktı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, tüketici kredileri 13 haftalık ve yıllıklandırılmış olarak bakıldığında 18 Mayıs haftası itibariyle ikiye katlandı.Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Mayıs itibarıyla 4 milyar 455 milyon lira artışla 1 trilyon 357 milyar 735 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 427 milyar 116 milyon lirası konut, 78 milyar 496 milyon lirası taşıt ve 852 milyar 123 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 566 milyon lira azalarak 1 trilyon 102 milyar 771 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 275 milyon lira artarak 670 milyar 284 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 360 milyar 353 milyon lirası taksitli, 309 milyar 931 milyon lirası taksitsiz oldu.Tüketici kredilerinde büyüme ivmesi faizlerdeki çıkışa rağmen devam ediyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, ortalama ihtiyaç kredisi faizleri 18 Mayıs haftasında yüzde 39,3 seviyesine yükseldi.Böylelikle ihtiyaç kredisi faizleri Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230517/kredi-almak-zorlasti-konut-satislari-dustu-bazi-bankalar-ihtiyac-kredisi-vermeme-karari-almis-1071207823.html
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tüketici kredisi, kredi, banka, ihtiyaç, türkiye, merkez bankası
tüketici kredisi, kredi, banka, ihtiyaç, türkiye, merkez bankası

Tüketici kredileri ikiye katlandı

11:05 26.05.2023 (güncellendi: 11:43 26.05.2023)
© Dünya/Yener KaradenizPazarda POS cihazı ile alışveriş
Pazarda POS cihazı ile alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© Dünya/Yener Karadeniz
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Geçen hafta tüketici kredilerinde büyüme hızı yüzde 100'e ulaştı. Ortalama ihtiyaç kredisi faizleri de 5 yılın zirvesine çıktı.
Tüketici kredilerinde faiz artış ivmesi hızlanırken, kredilerde büyüme hızı da üç haneli seviyelere çıktı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, tüketici kredileri 13 haftalık ve yıllıklandırılmış olarak bakıldığında 18 Mayıs haftası itibariyle ikiye katlandı.
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Mayıs itibarıyla 4 milyar 455 milyon lira artışla 1 trilyon 357 milyar 735 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 427 milyar 116 milyon lirası konut, 78 milyar 496 milyon lirası taşıt ve 852 milyar 123 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 566 milyon lira azalarak 1 trilyon 102 milyar 771 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 275 milyon lira artarak 670 milyar 284 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 360 milyar 353 milyon lirası taksitli, 309 milyar 931 milyon lirası taksitsiz oldu.
Tüketici kredilerinde büyüme ivmesi faizlerdeki çıkışa rağmen devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, ortalama ihtiyaç kredisi faizleri 18 Mayıs haftasında yüzde 39,3 seviyesine yükseldi.
Böylelikle ihtiyaç kredisi faizleri Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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Kredi almak zorlaştı, konut satışları düştü: 'Bazı bankalar 'ihtiyaç kredisi vermeme' kararı almış'
17 Mayıs, 12:19
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