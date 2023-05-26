https://sputniknews.com.tr/20230526/tokyonun-dogusunda-62-buyuklugunde-deprem-1071614274.html
Tokyo'nun doğusunda 6.2 büyüklüğünde deprem
Tokyo'nun doğusunda 6.2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T14:05+0300
2023-05-26T14:05+0300
2023-05-26T14:13+0300
dünya
japonya
deprem
tokyo
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Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Çiba eyaletine bağlı Kamisu sahili açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.Yerel saatle 19.03'te 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılmadı.Sarsıntı Çiba genelinin yanı sıra başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, İbaraki ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.Bölgedeki nükleer santraller için de tehlike olmadığı açıklandı.
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japonya, deprem, tokyo
Tokyo'nun doğusunda 6.2 büyüklüğünde deprem
14:05 26.05.2023 (güncellendi: 14:13 26.05.2023) Abone ol
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Çiba eyaletine bağlı Kamisu sahili açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 19.03'te 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılmadı.
Sarsıntı Çiba genelinin yanı sıra başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, İbaraki ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.
Bölgedeki nükleer santraller için de tehlike olmadığı açıklandı.