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https://sputniknews.com.tr/20230526/tarih-verildi-maasi-geciken-eytli-avans-talebinde-bulunabilecek-1071608983.html
Tarih verildi: Maaşı geciken EYT'li avans talebinde bulunabilecek
Tarih verildi: Maaşı geciken EYT'li avans talebinde bulunabilecek
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin resmen hayata geçirilmesiyle 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T12:40+0300
2023-05-26T12:40+0300
ekonomi
eyt
emekli maaşı
düzenleme
sgk
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SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı 90 gün içinde bağlanmayanlar için avans düzenlemesi olduğunu duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi'nde, emeklilik müracaatını yapmasına rağmen 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli adayları için avans düzenlemesini kapsıyor. 2 Haziran'dan sonra avans talep edilebilecekDüzenlemeye göre, EYT'liler SGK'dan avans talebinde bulunabilir. EYT'nin resmen hayata geçirildiği 3 Mart 2023 günü emeklilik müracaatında bulunmasına rağmen maaşı halen bağlanamayan emekli adayları 2 Haziran'dan sonra kurumdan avans talebinde bulunabilecek. Ödenen avanslar, bağlanan emekli aylığından mahsup edilecek. Yönetmeliğe göre, emekli aylığının 90 gün içinde ödenememesi durumunda SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilen kişilere, yazılı talepte bulunmaları halinde ilerideki emekli aylığı alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/38 sayılı genelgesinin ilgili bölümünde şu ifadelere yer veriliyor:
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eyt, emekli maaşı, düzenleme, sgk
eyt, emekli maaşı, düzenleme, sgk

Tarih verildi: Maaşı geciken EYT'li avans talebinde bulunabilecek

12:40 26.05.2023
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin resmen hayata geçirilmesiyle 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, maaşı geciken EYT'liler için avans imkanı bulunuyor.
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı 90 gün içinde bağlanmayanlar için avans düzenlemesi olduğunu duyurdu.
Kurumun resmi internet sitesinde yer alan 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi'nde, emeklilik müracaatını yapmasına rağmen 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli adayları için avans düzenlemesini kapsıyor.

2 Haziran'dan sonra avans talep edilebilecek

Düzenlemeye göre, EYT'liler SGK'dan avans talebinde bulunabilir. EYT'nin resmen hayata geçirildiği 3 Mart 2023 günü emeklilik müracaatında bulunmasına rağmen maaşı halen bağlanamayan emekli adayları 2 Haziran'dan sonra kurumdan avans talebinde bulunabilecek.
Ödenen avanslar, bağlanan emekli aylığından mahsup edilecek. Yönetmeliğe göre, emekli aylığının 90 gün içinde ödenememesi durumunda SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilen kişilere, yazılı talepte bulunmaları halinde ilerideki emekli aylığı alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/38 sayılı genelgesinin ilgili bölümünde şu ifadelere yer veriliyor:
"Kuruma tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, Kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilecektir. Avans miktarı her üç ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin üç katını, gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını geçmemek üzere Kurumca belirlenecektir. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilecektir."
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