https://sputniknews.com.tr/20230526/sirnakta-yeni-petrol-rezervi-kesfedildi-gunluk-15-bin-varil-uretim-yapacak-1071619937.html

Şırnak'ta yeni petrol rezervi keşfedildi: Günlük 15 bin varil üretim yapacak

Şırnak'ta yeni petrol rezervi keşfedildi: Günlük 15 bin varil üretim yapacak

Şırnak’ın Gabar ve Cudi dağlarının kesiştiği Akçay köyü bölgesinde devam eden petrol arama çalışmalarında bulunan yeni rezervde günde 15 bin varil petrol... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T15:50+0300

2023-05-26T15:50+0300

2023-05-26T16:26+0300

türkiye

petrol

gabar dağı

şırnak

rezerv

batman

video

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Yeni buluşun müjdesini veren Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şehit Astsubay Esma Çevik bölgesinde yapılan 21. kuyu sondaj çalışmasında günlük 15 bin varil petrol rezervi bulunduğunu söyledi.Vali Bilgin, 2. Uluslararası Tenis Turnuvası'nın ilk gösteri maçının Gabar’da Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda yapıldığını hatırlattı:Vali Bilgin, Gabar Dağı Esma Çevik Sahası'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti:Gabar'ın bir petrol dağı olduğu ve kavramında yerinde olduğunu aktaran Vali Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Revize edildi, 16 milyar dolarlık bir keşif oldu’Şu ana kadar yapılan sondaj çalışmaların tamamında petrol çıktığını kaydeden Vali Bilgin, bazı kuyularda bin 500, bazı kuyularda 2 bin varil şeklinde çıktığını dile getirdi.İki üretim sahası olduğuna değinen Vali Bilgin, "Biri Akçay Esma Çevik, diğeri Gabar Aybüke Yalçın sahaları. Aybüke Yalçın Gabar Sahası'ndaki keşfimiz 1 milyar varil. Bu da çok büyük bir rakam. Bugünkü rakamlar ile birlikte 80 milyar dolar. Esma Çevik Sahası'nda ise 12 milyar dolarlık bir petrol keşfiydi. Yalnız o revize edildi. 16 milyar dolarlık bir keşif oldu. Kısaca birisi 200 milyon varil, birisi 1 milyar varil. Her iki sahamızda şu anda günlük 12 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Ancak yıl sonunda 20 bin varile çıkacak. Ama 2 yıl içerisinde sadece Aybüke Yalçın Sahası 100 bin varil üretimi olacak. 100 bin varili hesapladığımızda rakamsal değerine de baktığımızda günlük 8 milyon dolar oluyor. Bu da çok büyük bir rakam” şeklinde konuştu.‘Günlük 80 tankerin buradan şu an için Batman’a gönderildiğini görebilirsiniz’Şırnak’ta şu anda 8 ayrı bölge keşif çalışması yapıldığını hatırlatan Vali Bilgin, 2 bölgede ise petrol üretim kuyusu açtıklarını ve Şırnak’ın tüm dağlarında keşif ile ilgili çalışmalar yapıldığını aktardı. Vali Bilgin, Bestler-Dereler ve Kato bölgesinde mevcut Gabar’daki çıkanın çok daha yükseğinde petrol çıkacağı ile ilgili tahminleri olduğunu söyledi:"Yapılan bir keşfi veya yapılan bir petrol üretim çalışmasını birileri rahatsız oluyor diye de açıklamama gibi bir durumumuz da yok" diyen Vali Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20230502/cumhurbaskani-erdogan-konyada-konusuyor-1070507854.html

türkiye

gabar dağı

şırnak

batman

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Şırnak'ta yeni petrol rezervi keşfedildi: Günlük 15 bin varil üretim yapacak Şırnak'ta yeni petrol rezervi keşfedildi: Günlük 15 bin varil üretim yapacak 2023-05-26T15:50+0300 true PT0M26S

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