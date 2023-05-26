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Seçime iki gün kala İstanbul sokaklarında afiş yarışı
Seçime iki gün kala İstanbul sokaklarında afiş yarışı
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine az bir süre kala İstanbul’da seçim atmosferi hız kazandı. İstanbul'da birçok cadde, meydan otobüs ve metrobüs... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
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cumhurbaşkanlığı seçimi, fotoğraf, afiş, istanbul, фото
cumhurbaşkanlığı seçimi, fotoğraf, afiş, istanbul, фото

Seçime iki gün kala İstanbul sokaklarında afiş yarışı

13:48 26.05.2023
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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine az bir süre kala İstanbul’da seçim atmosferi hız kazandı. İstanbul'da birçok cadde, meydan otobüs ve metrobüs duraklarında seçim afişlerine rastlamak mümkün.
© İHA

Türkiye tarihinde ilk kez seçmenler Cumhurbaşkanlığı 2. tur için sandık başına gidiyor.

Türkiye tarihinde ilk kez seçmenler Cumhurbaşkanlığı 2. tur için sandık başına gidiyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA

Türkiye tarihinde ilk kez seçmenler Cumhurbaşkanlığı 2. tur için sandık başına gidiyor.

© İHASeçime az bir süre kala İstanbul’un tüm meydanlarında ve caddelerinde seçim afişleri göze çarpıyor.
İkinci tur yarışı devam ederken İstanbul caddelerinde afişlerin yarışı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Seçime az bir süre kala İstanbul’un tüm meydanlarında ve caddelerinde seçim afişleri göze çarpıyor.
© İHAİkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçim, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçim atmosferiyle hareketlenmeye başlayan sokak ve caddelerde adayların afişlerini her yerde görmek mümkün.
İkinci tur yarışı devam ederken İstanbul caddelerinde afişlerin yarışı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçim, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçim atmosferiyle hareketlenmeye başlayan sokak ve caddelerde adayların afişlerini her yerde görmek mümkün.
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerinde ‘Doğru Zaman Doğru Adam’ sloganı yazılarak Türkiye Yüzyılına vurgu yapılırken Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim afişlerinde ise milliyetçi söylemler öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı afişlerin bazılarında 'Terör bitecek' ve 'Suriyeliler gidecek' gibi sloganlar yer alıyor.
İkinci tur yarışı devam ederken İstanbul caddelerinde afişlerin yarışı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerinde ‘Doğru Zaman Doğru Adam’ sloganı yazılarak Türkiye Yüzyılına vurgu yapılırken Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim afişlerinde ise milliyetçi söylemler öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı afişlerin bazılarında 'Terör bitecek' ve 'Suriyeliler gidecek' gibi sloganlar yer alıyor.
© İHAYüksek Seçim Kurulu’na göre 14 Mayıs 2023 kesin seçim sonuçlarında 1. turda Erdoğan yüzde 49.52, Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan yüzde 5.17 ve Muharrem İnce yüzde 0.43 oy almış ve seçim ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.
İkinci tur yarışı devam ederken İstanbul caddelerinde afişlerin yarışı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Yüksek Seçim Kurulu’na göre 14 Mayıs 2023 kesin seçim sonuçlarında 1. turda Erdoğan yüzde 49.52, Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan yüzde 5.17 ve Muharrem İnce yüzde 0.43 oy almış ve seçim ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.
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