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https://sputniknews.com.tr/20230526/scholzun-konvoyuna-giren-bir-kisi-guvenlik-onlemlerini-atlatarak-kendisine-sarildi-1071615140.html
Araç konvoyuna katılıp Almanya Başbakanı Scholz'a sarıldı: 'Düğün var sandım'
Araç konvoyuna katılıp Almanya Başbakanı Scholz'a sarıldı: 'Düğün var sandım'
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un konvoyuna dahil olmayı başaran bir kişi, uçağa biniş alanına kadar gitti ve Şansölye'ye sarıldı. Şüpheli, sorgusunda "Düğün... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T14:10+0300
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dünya
olaf scholz
almanya
konvoy
düğün
düğün konvoyu
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Alman medyasında yer alan haberlerde, çarşamba günü Frankfurt'ta Avrupa Merkez Bankasının etkinliğine katılan Scholz'un, başkent Berlin'e dönmek üzere havalimanına hareket ettiği ve yolda bir aracın konvoyunu takip ederek aprona kadar girdiği ifade edildi.Yunan asıllı olduğu iddia edilen kişinin, Şansölye'nin konvoyuyla havalimanının güvenlik bariyerinden geçmeyi başardığı, aracından indiğinde Scholz'a doğru koşarak elini sıktığı ve ona sarıldığı ifade edildi.Olayın fark edilmesinin ardından gözaltına alınan kişinin, sorgusunda, konvoyu büyük bir düğün kafilesi sandığını söylediği aktarıldı.Alman hükümeti haberi doğrularken konuya ilişkin detay vermedi.Söz konusu zafiyetin nasıl oluştuğu konusunda güvenlik ekibine iç soruşturma başlatıldı.
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olaf scholz, almanya, konvoy, düğün, düğün konvoyu
olaf scholz, almanya, konvoy, düğün, düğün konvoyu

Araç konvoyuna katılıp Almanya Başbakanı Scholz'a sarıldı: 'Düğün var sandım'

14:10 26.05.2023 (güncellendi: 14:30 26.05.2023)
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un konvoyuna dahil olmayı başaran bir kişi, uçağa biniş alanına kadar gitti ve Şansölye'ye sarıldı. Şüpheli, sorgusunda "Düğün konvoyu sandım" dedi.
Alman medyasında yer alan haberlerde, çarşamba günü Frankfurt'ta Avrupa Merkez Bankasının etkinliğine katılan Scholz'un, başkent Berlin'e dönmek üzere havalimanına hareket ettiği ve yolda bir aracın konvoyunu takip ederek aprona kadar girdiği ifade edildi.
Yunan asıllı olduğu iddia edilen kişinin, Şansölye'nin konvoyuyla havalimanının güvenlik bariyerinden geçmeyi başardığı, aracından indiğinde Scholz'a doğru koşarak elini sıktığı ve ona sarıldığı ifade edildi.
Olayın fark edilmesinin ardından gözaltına alınan kişinin, sorgusunda, konvoyu büyük bir düğün kafilesi sandığını söylediği aktarıldı.
Alman hükümeti haberi doğrularken konuya ilişkin detay vermedi.
Söz konusu zafiyetin nasıl oluştuğu konusunda güvenlik ekibine iç soruşturma başlatıldı.
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