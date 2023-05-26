Rusya vatandaşlığına geçen karma dövüşçü Monson, Sputnik'e konuştu: Ülkem ABD korkunç şeyler yaptı
16:45 26.05.2023 (güncellendi: 17:00 26.05.2023)
© Sputnik / Николай СидоровJeff Monson
© Sputnik / Николай Сидоров
2018 yılında ABD vatandaşlığından çıkarak Rusya vatandaşlığı alan dünyaca ünlü karma dövüşçü Jeff Monson, ülkesinin korkunç şeyler yapması nedeniyle vatandaşlığını değiştirme kararı aldığını belirtti.
Sputnik'e demeç veren Monson, Rusya vatandaşlığına geçişini izleyen 5 yılda kendisine ve hayatında yaşanan değişiklikleri ve kararının gerekçelerini anlattı.
Rus pasaportu almadan önce bile çok uzun süre kalbiyle ve ruhuyla kendisini Rus hissettiğini söyleyen Monson, Washington'un kendisine kızdığı için vize vermeyeceğini ve çocuklarıyla kolayca görüşemeyeceğini bilmesine rağmen Amerikan vatandaşlığını bırakmaya karar verdiğinin altını çizdi.
Rus pasaportu almadan önce bile çok uzun süre kalbiyle ve ruhuyla kendisini Rus hissettiğini söyleyen Monson, Washington'un kendisine kızdığı için vize vermeyeceğini ve çocuklarıyla kolayca görüşemeyeceğini bilmesine rağmen Amerikan vatandaşlığını bırakmaya karar verdiğinin altını çizdi.
Monson şöyle devam etti: "Ailemle yaşadığım ülkeye saldıran bir ülkeyi destekleyemem. ABD, Donbass halkına saldırıyor. Ukrayna'ya destek vererek binlerce kişinin ölümüne sebep oldular. Donbass'ta üç arkadaşımı öldürdüler. Bir keresinde Donetsk'e gittiğimde şehrin merkezinde infilak etmemiş kocaman bir bomba durduğunu gördüm. O bombayı orada bıraktılar. Üzerinde (ABD'li şirket) 'Lockheed Martin' yazdığını gördüm. Bilmediğimiz şey değil ama bu olay Amerika'nın bu savaşı desteklediğinin bir diğer göstergesi."
2011 yılında Rusya'ya seyahat ettiğinde Ruslarla ilgili algısının tamamen değiştiğini ve onların Batı yapımı filmlerde her zaman gösterildiği gibi kötü insanlar olmadığını gördüğünü söyleyen Monson, ABD'de yansıtılanın aksine Rusların çok destekçi, aile yanlısı olduğunu ve diğer insanlara karşı çok ilgili olduğunu belirtti.
Rusya'ya gelme fırsatı bulunan arkadaşlarının kendisinin Rusya ve Ruslar hakkındaki görüşlerini desteklediğini, kuzenleri, teyzeleri, amcaları gibi bazı akrabalarının ise Rusya'yı anlamadıkları için kendisiyle konuşmadıklarını kaydeden Monson, "Ne yazık ki ailemden bazı insanlarla iletişimimi kaybettim ve az da olsa iletişim halinde olduğum bazı insanlar sadece Rusya'da olduğum için değil, Rusya'yı desteklediğim için artık benimle konuşmuyor" dedi.
2011 yılında Rusya'ya seyahat ettiğinde Ruslarla ilgili algısının tamamen değiştiğini ve onların Batı yapımı filmlerde her zaman gösterildiği gibi kötü insanlar olmadığını gördüğünü söyleyen Monson, ABD'de yansıtılanın aksine Rusların çok destekçi, aile yanlısı olduğunu ve diğer insanlara karşı çok ilgili olduğunu belirtti.
Rusya'ya gelme fırsatı bulunan arkadaşlarının kendisinin Rusya ve Ruslar hakkındaki görüşlerini desteklediğini, kuzenleri, teyzeleri, amcaları gibi bazı akrabalarının ise Rusya'yı anlamadıkları için kendisiyle konuşmadıklarını kaydeden Monson, "Ne yazık ki ailemden bazı insanlarla iletişimimi kaybettim ve az da olsa iletişim halinde olduğum bazı insanlar sadece Rusya'da olduğum için değil, Rusya'yı desteklediğim için artık benimle konuşmuyor" dedi.
📹 In an exclusive interview with Sputnik MMA fighter Jeff Monson explains why he doesn’t support the policy conducted by the US government pic.twitter.com/KG2UUVPTS3— Sputnik (@SputnikInt) May 26, 2023
2018 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li karma dövüşçü Jeff Monson'a Rusya vatandaşlığı verilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.
Kapitalizm karşıtı söylemleri ve Sovyetler Birliği tarihine dair sevgisi ile tanınan Monson, 2015 yılında Russia Today'e (RT) verdiği bir demeçte ‘Rus ruhuna' sahip olduğunu söylemişti.
Monson, "Rusya vatandaşlığı aldıktan sonra Krasnoyarsk'ta yaşayacağım, orada bir ev aldım. Kentte ayrıca sporculara ilerlemeleri için yardım edeceğim bir salon açtık, orada Jiu-Jitsu, sambo, grepling öğreteceğim" demişti.
Kapitalizm karşıtı söylemleri ve Sovyetler Birliği tarihine dair sevgisi ile tanınan Monson, 2015 yılında Russia Today'e (RT) verdiği bir demeçte ‘Rus ruhuna' sahip olduğunu söylemişti.
Monson, "Rusya vatandaşlığı aldıktan sonra Krasnoyarsk'ta yaşayacağım, orada bir ev aldım. Kentte ayrıca sporculara ilerlemeleri için yardım edeceğim bir salon açtık, orada Jiu-Jitsu, sambo, grepling öğreteceğim" demişti.
30 Mayıs 2018, 01:20