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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/rusya-vatandasligina-gecen-karma-dovuscu-monson-ulkem-abd-korkunc-seyler-yapti-1071622949.html
Rusya vatandaşlığına geçen karma dövüşçü Monson, Sputnik'e konuştu: Ülkem ABD korkunç şeyler yaptı
Rusya vatandaşlığına geçen karma dövüşçü Monson, Sputnik'e konuştu: Ülkem ABD korkunç şeyler yaptı
2018 yılında ABD vatandaşlığından çıkarak Rusya vatandaşlığı alan dünyaca ünlü karma dövüşçü Jeff Monson, ülkesinin korkunç şeyler yapması nedeniyle... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T16:45+0300
2023-05-26T17:00+0300
rusya
ukrayna krizi
jeff monson
vatandaşlık
ukrayna
abd
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Sputnik'e demeç veren Monson, Rusya vatandaşlığına geçişini izleyen 5 yılda kendisine ve hayatında yaşanan değişiklikleri ve kararının gerekçelerini anlattı.Rus pasaportu almadan önce bile çok uzun süre kalbiyle ve ruhuyla kendisini Rus hissettiğini söyleyen Monson, Washington'un kendisine kızdığı için vize vermeyeceğini ve çocuklarıyla kolayca görüşemeyeceğini bilmesine rağmen Amerikan vatandaşlığını bırakmaya karar verdiğinin altını çizdi.Monson şöyle devam etti: "Ailemle yaşadığım ülkeye saldıran bir ülkeyi destekleyemem. ABD, Donbass halkına saldırıyor. Ukrayna'ya destek vererek binlerce kişinin ölümüne sebep oldular. Donbass'ta üç arkadaşımı öldürdüler. Bir keresinde Donetsk'e gittiğimde şehrin merkezinde infilak etmemiş kocaman bir bomba durduğunu gördüm. O bombayı orada bıraktılar. Üzerinde (ABD'li şirket) 'Lockheed Martin' yazdığını gördüm. Bilmediğimiz şey değil ama bu olay Amerika'nın bu savaşı desteklediğinin bir diğer göstergesi." 2011 yılında Rusya'ya seyahat ettiğinde Ruslarla ilgili algısının tamamen değiştiğini ve onların Batı yapımı filmlerde her zaman gösterildiği gibi kötü insanlar olmadığını gördüğünü söyleyen Monson, ABD'de yansıtılanın aksine Rusların çok destekçi, aile yanlısı olduğunu ve diğer insanlara karşı çok ilgili olduğunu belirtti.Rusya'ya gelme fırsatı bulunan arkadaşlarının kendisinin Rusya ve Ruslar hakkındaki görüşlerini desteklediğini, kuzenleri, teyzeleri, amcaları gibi bazı akrabalarının ise Rusya'yı anlamadıkları için kendisiyle konuşmadıklarını kaydeden Monson, "Ne yazık ki ailemden bazı insanlarla iletişimimi kaybettim ve az da olsa iletişim halinde olduğum bazı insanlar sadece Rusya'da olduğum için değil, Rusya'yı desteklediğim için artık benimle konuşmuyor" dedi.2018 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li karma dövüşçü Jeff Monson'a Rusya vatandaşlığı verilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.Kapitalizm karşıtı söylemleri ve Sovyetler Birliği tarihine dair sevgisi ile tanınan Monson, 2015 yılında Russia Today'e (RT) verdiği bir demeçte ‘Rus ruhuna' sahip olduğunu söylemişti.Monson, "Rusya vatandaşlığı aldıktan sonra Krasnoyarsk'ta yaşayacağım, orada bir ev aldım. Kentte ayrıca sporculara ilerlemeleri için yardım edeceğim bir salon açtık, orada Jiu-Jitsu, sambo, grepling öğreteceğim" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20180530/putin-jeff-monson-vatandaslik-1033645346.html
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rusya, jeff monson, vatandaşlık, ukrayna, abd
rusya, jeff monson, vatandaşlık, ukrayna, abd

Rusya vatandaşlığına geçen karma dövüşçü Monson, Sputnik'e konuştu: Ülkem ABD korkunç şeyler yaptı

16:45 26.05.2023 (güncellendi: 17:00 26.05.2023)
© Sputnik / Николай СидоровJeff Monson
Jeff Monson - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Николай Сидоров
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2018 yılında ABD vatandaşlığından çıkarak Rusya vatandaşlığı alan dünyaca ünlü karma dövüşçü Jeff Monson, ülkesinin korkunç şeyler yapması nedeniyle vatandaşlığını değiştirme kararı aldığını belirtti.
Sputnik'e demeç veren Monson, Rusya vatandaşlığına geçişini izleyen 5 yılda kendisine ve hayatında yaşanan değişiklikleri ve kararının gerekçelerini anlattı.

Rus pasaportu almadan önce bile çok uzun süre kalbiyle ve ruhuyla kendisini Rus hissettiğini söyleyen Monson, Washington'un kendisine kızdığı için vize vermeyeceğini ve çocuklarıyla kolayca görüşemeyeceğini bilmesine rağmen Amerikan vatandaşlığını bırakmaya karar verdiğinin altını çizdi.
Monson şöyle devam etti: "Ailemle yaşadığım ülkeye saldıran bir ülkeyi destekleyemem. ABD, Donbass halkına saldırıyor. Ukrayna'ya destek vererek binlerce kişinin ölümüne sebep oldular. Donbass'ta üç arkadaşımı öldürdüler. Bir keresinde Donetsk'e gittiğimde şehrin merkezinde infilak etmemiş kocaman bir bomba durduğunu gördüm. O bombayı orada bıraktılar. Üzerinde (ABD'li şirket) 'Lockheed Martin' yazdığını gördüm. Bilmediğimiz şey değil ama bu olay Amerika'nın bu savaşı desteklediğinin bir diğer göstergesi."

2011 yılında Rusya'ya seyahat ettiğinde Ruslarla ilgili algısının tamamen değiştiğini ve onların Batı yapımı filmlerde her zaman gösterildiği gibi kötü insanlar olmadığını gördüğünü söyleyen Monson, ABD'de yansıtılanın aksine Rusların çok destekçi, aile yanlısı olduğunu ve diğer insanlara karşı çok ilgili olduğunu belirtti.

Rusya'ya gelme fırsatı bulunan arkadaşlarının kendisinin Rusya ve Ruslar hakkındaki görüşlerini desteklediğini, kuzenleri, teyzeleri, amcaları gibi bazı akrabalarının ise Rusya'yı anlamadıkları için kendisiyle konuşmadıklarını kaydeden Monson, "Ne yazık ki ailemden bazı insanlarla iletişimimi kaybettim ve az da olsa iletişim halinde olduğum bazı insanlar sadece Rusya'da olduğum için değil, Rusya'yı desteklediğim için artık benimle konuşmuyor" dedi.
2018 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li karma dövüşçü Jeff Monson'a Rusya vatandaşlığı verilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kapitalizm karşıtı söylemleri ve Sovyetler Birliği tarihine dair sevgisi ile tanınan Monson, 2015 yılında Russia Today'e (RT) verdiği bir demeçte ‘Rus ruhuna' sahip olduğunu söylemişti.

Monson, "Rusya vatandaşlığı aldıktan sonra Krasnoyarsk'ta yaşayacağım, orada bir ev aldım. Kentte ayrıca sporculara ilerlemeleri için yardım edeceğim bir salon açtık, orada Jiu-Jitsu, sambo, grepling öğreteceğim" demişti.
ABD'li dövüşçü Jeff Monson - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2018
DÜNYA
Putin, karma dövüşçü Jeff Monson’a Rusya vatandaşlığı verdi
30 Mayıs 2018, 01:20
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