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Rusya: ABD, biyolojik teknolojileri askeri amaçlı kullanmak için yöntem arayışı içinde
Rusya: ABD, biyolojik teknolojileri askeri amaçlı kullanmak için yöntem arayışı içinde
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, ABD'nin biyolojik teknolojileri askeri amaçlı kullanmak için... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
abd
igor kirillov
kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (kbrn)
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Basın toplantısı düzenleyen Kirillov, ABD Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı ve 23 Mart 2023'te onaylanan biyolojik üretim alanındaki stratejisini değerlendirdi.Belgelerde biyolojik teknolojilerin geliştirilmesine ve askeri amaçlı kullanılmasına yönelik uzun vadeli hedeflerin yer aldığına dikkat çeken Kirillov, tanımlanan hedeflerden birinin biyolojik üretim alanında teknolojik egemenliğin sağlanması ve stratejik rakiplerin geride bırakılması olduğunu belirtti.Söz konusu stratejik belgelerdeki faaliyetlerin finansman hacminin önümüzdeki 5 yıl için yaklaşık 90 milyar dolar olduğunun altını çizen Kirillov, ABD'nin dünyadaki biyolojik durumu küresel ölçekte kontrol almayı planladığını ve diğer ülkelerin topraklarında da olmak üzere 'çift amaçlı' araştırma yapma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.'ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah geliştirdiğine dair kanıtlar var'ABD'nin Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerine değinen Kirillov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın elde ettiği verilerin ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah geliştirdiğini kanıtladığını bildirdi.Rus yetkili, "ABD Savunma Bakanlığı, ABD toprakları dışında, jeopolitik rakiplerinin sınırları boyunca konuşlandırılan biyolaboratuvarlarda ekonomik açıdan önemli enfeksiyonları aktif olarak inceliyor. Bu, ABD'nin Ukrayna toprakları da dahil ulusal yetki alanı dışında biyolojik silah bileşenleri geliştirdiğini bir kez daha kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.Diğer ülkelerdeki patojenik mikroorganizma koleksiyonlarının barışçıl görevler kisvesi altında ABD'nin envanterine dahil edildiğini kaydeden Kirillov, ABD'lilerin insani işbirliği kılıfı altında Orta Asya ve Kafkasya'daki özellikle tehlikeli enfeksiyonların patojenlerini almayı planladığını vurguladı.ABD'nin SSSCB sonrası coğrafyada askeri biyolojik faaliyetleri hızlandırdığına da dikkat çeken Rus yetkili, "Bu faaliyetler kapsamında ABD Savunma Bakanlığı Tehdit Azaltma Ofisi (DITRA) ve Pentagon'un yüklenici kuruluşlarının yerini başta ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri ve Griffin Scientific araştırma şirketi olmak üzere sivil kurumların aldığını ekledi.
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rusya, abd, igor kirillov, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (kbrn)
rusya, abd, igor kirillov, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (kbrn)

Rusya: ABD, biyolojik teknolojileri askeri amaçlı kullanmak için yöntem arayışı içinde

12:29 26.05.2023 (güncellendi: 13:28 26.05.2023)
© Sputnikİgor Kirillov
İgor Kirillov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, ABD'nin biyolojik teknolojileri askeri amaçlı kullanmak için yöntem aradığını belirtti.
Basın toplantısı düzenleyen Kirillov, ABD Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı ve 23 Mart 2023'te onaylanan biyolojik üretim alanındaki stratejisini değerlendirdi.

Belgelerde biyolojik teknolojilerin geliştirilmesine ve askeri amaçlı kullanılmasına yönelik uzun vadeli hedeflerin yer aldığına dikkat çeken Kirillov, tanımlanan hedeflerden birinin biyolojik üretim alanında teknolojik egemenliğin sağlanması ve stratejik rakiplerin geride bırakılması olduğunu belirtti.

Söz konusu stratejik belgelerdeki faaliyetlerin finansman hacminin önümüzdeki 5 yıl için yaklaşık 90 milyar dolar olduğunun altını çizen Kirillov, ABD'nin dünyadaki biyolojik durumu küresel ölçekte kontrol almayı planladığını ve diğer ülkelerin topraklarında da olmak üzere 'çift amaçlı' araştırma yapma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

'ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah geliştirdiğine dair kanıtlar var'

ABD'nin Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerine değinen Kirillov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın elde ettiği verilerin ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah geliştirdiğini kanıtladığını bildirdi.

Rus yetkili, "ABD Savunma Bakanlığı, ABD toprakları dışında, jeopolitik rakiplerinin sınırları boyunca konuşlandırılan biyolaboratuvarlarda ekonomik açıdan önemli enfeksiyonları aktif olarak inceliyor. Bu, ABD'nin Ukrayna toprakları da dahil ulusal yetki alanı dışında biyolojik silah bileşenleri geliştirdiğini bir kez daha kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelerdeki patojenik mikroorganizma koleksiyonlarının barışçıl görevler kisvesi altında ABD'nin envanterine dahil edildiğini kaydeden Kirillov, ABD'lilerin insani işbirliği kılıfı altında Orta Asya ve Kafkasya'daki özellikle tehlikeli enfeksiyonların patojenlerini almayı planladığını vurguladı.

ABD'nin SSSCB sonrası coğrafyada askeri biyolojik faaliyetleri hızlandırdığına da dikkat çeken Rus yetkili, "Bu faaliyetler kapsamında ABD Savunma Bakanlığı Tehdit Azaltma Ofisi (DITRA) ve Pentagon'un yüklenici kuruluşlarının yerini başta ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri ve Griffin Scientific araştırma şirketi olmak üzere sivil kurumların aldığını ekledi.
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