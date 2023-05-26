Putin: Rusya'dan çıkan yabancı şirketleri 'sermayeyle ödüllendirmeyeceğiz'
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Yabancı şirketlerin ülkeden kendi kararıyla çıktığını ve kimsenin onları kovmadığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus pazarından çekilen şirketleri 'sermayeyle ödüllendirmeyeceklerini' söyledi.
İş dünyası temsilcilerinin ve uzmanların hükümet yetkilileriyle bir araya geldiği 'Delovaya Rossiya' forumunda açıklamalarda bulunan Putin, yabancı şirketlerle ilgili olarak "Gitmeye başladılar, biz onları kovmadık. Kovmuyoruz da. Kendileri gidiyor. Öylece çekip gitmiyorlar. Kurdukları altyapıyı, standartları, özel olarak yetiştirilen çok sayıdaki personeli geride bırakıyorlar. Gittikleri için onları fazla sermaye ile ödüllendirmeyeceğiz" dedi.
'Her şerde bir hayır vardır'
Yerli işletmelerin önceden yabancı şirketler nedeniyle iç piyasada 'nefes alamadığını' kaydeden Putin, Batılı şirketlerin gidişini 'her şerde bir hayır vardır' atasözüyle açıklayabileceklerini söyledi.
Rusya lideri, "Kesinlikle kabul ediyorum ki, 1990'larda kendi piyasamızı yabancı üreticilere vermiştik. Bu pek çok faaliyet alanı için geçerliydi. Tabii piyasamıza gelip onu yutan devlerle rekabet edebilmek birkaç nedenden dolayı zordu ya da neredeyse imkansızdı. Bir bakıma, kendi piyasamızda yeteri kadar nefes alamadığımız aşikardı. Bu, 'her şerde bir hayır vardır' diyebileceğimiz bir durum" ifadelerini kullandı.
Hızlı gelişmekte olan piyasaların Ukrayna'daki olaylar nedeniyle değil, küresel ekonomideki değişikliklerle bağlantılı objektif durumlarla, yeni küresel liderlerin ortaya çıkmasıyla bağlantılı olduğunu anlatan Putin, bunun onlarca yıldır devam eden bir süreç olduğunu altını çizdi.
Rusya'nın bir zamanlar kendisine kademeli olarak yeniden yön tayin ettiğini anımsatan Putin, "Tekrar ediyorum, bugünkü olaylar nedeniyle değil, dünya ekonomisindeki büyüme merkezlerinin nerede olduğunu önceden anladık ve onun üzerinde çalışmaya başladık" diye ekledi.
Rusya lideri, "Kesinlikle kabul ediyorum ki, 1990'larda kendi piyasamızı yabancı üreticilere vermiştik. Bu pek çok faaliyet alanı için geçerliydi. Tabii piyasamıza gelip onu yutan devlerle rekabet edebilmek birkaç nedenden dolayı zordu ya da neredeyse imkansızdı. Bir bakıma, kendi piyasamızda yeteri kadar nefes alamadığımız aşikardı. Bu, 'her şerde bir hayır vardır' diyebileceğimiz bir durum" ifadelerini kullandı.
Hızlı gelişmekte olan piyasaların Ukrayna'daki olaylar nedeniyle değil, küresel ekonomideki değişikliklerle bağlantılı objektif durumlarla, yeni küresel liderlerin ortaya çıkmasıyla bağlantılı olduğunu anlatan Putin, bunun onlarca yıldır devam eden bir süreç olduğunu altını çizdi.
Rusya'nın bir zamanlar kendisine kademeli olarak yeniden yön tayin ettiğini anımsatan Putin, "Tekrar ediyorum, bugünkü olaylar nedeniyle değil, dünya ekonomisindeki büyüme merkezlerinin nerede olduğunu önceden anladık ve onun üzerinde çalışmaya başladık" diye ekledi.