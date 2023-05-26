https://sputniknews.com.tr/20230526/pidecide-yangin-4-olu-1071618254.html

Pidecide yangın: 4 ölü

Pidecide yangın: 4 ölü

İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın giriş katındaki pidecide yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuduğu öğrenilen... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T15:20+0300

2023-05-26T15:20+0300

2023-05-26T15:20+0300

türkiye

yangın

pide

istanbul

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Fatih'te 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdulkadir Erboğa hayatını kaybetti. Abdulkadir Erboğa ile beraber hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken, yaralı 2 kişinin tedavisinin devam edildiği öğrenildi.Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pide fırınında önceki gece yangın çıkmıştı. 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilmişti. Yangında 4'ü ağır 6 kişi yaralanmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Abdulkadir Erboğa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangında ölenlerin sayısı 4’e yükselirken, akraba olan gençlerin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin’e gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20230525/istanbul-istinyedeki-bir-avmde-yangin-cikti-1071571727.html

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