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Pidecide yangın: 4 ölü
Pidecide yangın: 4 ölü
İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın giriş katındaki pidecide yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuduğu öğrenilen... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T15:20+0300
2023-05-26T15:20+0300
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Fatih'te 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdulkadir Erboğa hayatını kaybetti. Abdulkadir Erboğa ile beraber hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken, yaralı 2 kişinin tedavisinin devam edildiği öğrenildi.Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pide fırınında önceki gece yangın çıkmıştı. 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilmişti. Yangında 4'ü ağır 6 kişi yaralanmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Abdulkadir Erboğa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangında ölenlerin sayısı 4’e yükselirken, akraba olan gençlerin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin’e gönderildi.
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yangın, pide, istanbul
yangın, pide, istanbul

Pidecide yangın: 4 ölü

15:20 26.05.2023
© İHA / AHMET UZUNPidecide yangın: 4 ölü
Pidecide yangın: 4 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© İHA / AHMET UZUN
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İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın giriş katındaki pidecide yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuduğu öğrenilen 4 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılardan 4'ü hayatını kaybetti.
Fatih'te 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdulkadir Erboğa hayatını kaybetti. Abdulkadir Erboğa ile beraber hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken, yaralı 2 kişinin tedavisinin devam edildiği öğrenildi.
Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pide fırınında önceki gece yangın çıkmıştı. 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilmişti. Yangında 4'ü ağır 6 kişi yaralanmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.
Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Abdulkadir Erboğa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangında ölenlerin sayısı 4’e yükselirken, akraba olan gençlerin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin’e gönderildi.
İstanbul İstinye'deki bir AVM'de yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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