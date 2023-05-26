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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/oy-verme-islemi-saat-kacta-basliyor-hangi-oylar-gecersiz-sayilacak-1071620452.html
Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, hangi oylar geçersiz sayılacak?
Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, hangi oylar geçersiz sayılacak?
Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidiyor. Vatandaşlar tarafından oy verme işleminin başlayacağı ve biteceği saat araştırılıyor. Peki, oy verme işlemi... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T15:56+0300
2023-05-26T15:56+0300
2023 türkiye seçimleri
ysk
oy verme
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2. tur seçimlerine az bir zaman kala vatandaşlar, YSK tarafından seçimler için belirlenen oy verme saatlerini sorgulamaya başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Hangi oylar geçersiz sayılacak?Buna göre; 28 Mayıs'ta tüm yurtta oy verme saatleri sabah saat 08.00 akşam 17.00 olarak uygulanacak. Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan 'TERCİH' veya 'EVET' mührünü basarak oyunu kullanacak. Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oy geçersiz kılacak. Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230524/28-mayis-cumhurbaskani-secimi-icin-5-adimda-oy-kullanma-rehberi-1071505745.html
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oy verme işlemi saat kaçta başlıyor?, oy verme işlemi saat kaçta bitiyor?, hangi oylar geçersiz sayılacak?
oy verme işlemi saat kaçta başlıyor?, oy verme işlemi saat kaçta bitiyor?, hangi oylar geçersiz sayılacak?

Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, hangi oylar geçersiz sayılacak?

15:56 26.05.2023
© AAPusula
Pusula - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidiyor. Vatandaşlar tarafından oy verme işleminin başlayacağı ve biteceği saat araştırılıyor. Peki, oy verme işlemi saat kaçta başlayıp bitecek?
2. tur seçimlerine az bir zaman kala vatandaşlar, YSK tarafından seçimler için belirlenen oy verme saatlerini sorgulamaya başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.

Hangi oylar geçersiz sayılacak?

Buna göre; 28 Mayıs'ta tüm yurtta oy verme saatleri sabah saat 08.00 akşam 17.00 olarak uygulanacak. Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan 'TERCİH' veya 'EVET' mührünü basarak oyunu kullanacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oy geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
oy kullanma - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi
24 Mayıs, 14:08
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