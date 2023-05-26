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https://sputniknews.com.tr/20230526/milli-savunma-bakani-akar-teroristlerin-tek-kurtulusu-turk-adaletine-teslim-olmak-1071628569.html
Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin tek kurtuluşu Türk adaletine teslim olmak
Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin tek kurtuluşu Türk adaletine teslim olmak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiği asla durduramayacaklar. Teröristlerin tek kurtuluşu Türk adaletine teslim olmak." dedi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T20:01+0300
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türkiye
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
recep tayyip erdoğan
iran
suriye
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Baki Ersoy ile Bünyan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe girişinde halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, merkezdeki bir çay ocağında vatandaşlarla buluştu.Halktan rehavete kapılmamalarını, sandıklara gitmeyi ihmal etmemelerini isteyen Akar, rehavet durumunda ülkenin büyük kayıpları olacağını belirtti.Bugünlere kolay gelinmediğini anlatan ve vatandaşlardan 20 sene öncesiyle bugünü karşılaştırmalarını isteyen Akar, özellikle terörle mücadelede elde edilen kazanımların korunmasının önemine vurgu yaptı.'Kazanımlarımızı kaybedersek dehşet bir şey olur'Aksi durumun yeniden şehitlerin gelmesi, annelerin gözyaşlarının akması anlamına geleceğini ifade eden Akar, "Bazıları teröristlerle konuşuyor, onlara danışıyor, onların kayığına biniyor. Kazanımlarımızı kaybedersek dehşet bir şey olur" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Akar, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünün akamete uğramasına halkın ferasetinin izin vermeyeceğini söyledi.Terörle mücadeledeki başarılı operasyonlar sonrasında örgütün çöküş içine girdiğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:'Gabar’da şimdi terör konuşulmuyor, petrol konuşuluyor'Akar, bir taraftan ülkenin güvenliği ve bekası diğer taraftan da refahı için çalıştıklarını belirterek, "Terör bittikçe refah başlıyor. Bunun en güzel örneği Gabar. Gabar’da şimdi terör konuşulmuyor, petrol konuşuluyor. İnşallah bu millet layık olduğu zenginliklere kavuşacak ve müreffeh bir şekilde yaşayacak" dedi.Bakan Akar'dan 'Pençe Kilit' açıklamasıBakan Akar beraberinde MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Baki Ersoy ile Bünyan'ın ardından Tomarza ilçesine geçti.İlçe girişinde kurban kesimi ve halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.Pazar günü önemli bir seçime gidileceğini aktaran Akar, bunun diğer seçimlerden farklı olarak parti değil, zihniyet seçimi olacağını belirtti.Bir tarafta yerli ve milli duruş, diğer tarafta ise bunun karşısının olduğunu dile getiren Akar, "Teröristlerle iltisaklı siyasiler, gece gündüz konuşuyor, neler söylediklerinin iyi anlaşılması lazım. Adayımız 'filanca' diyor, hapishanelerdeki teröristleri çıkartacaklarını söylüyorlardı. Fakat 14 Mayıs'ta cevaplarını alınca bu söylediklerini kapatmaya, örtmeye, gizlemeye çalışıyorlar. Bunlar milliyetçilik, terörle mücadelecilik oynamaya başladılar. Bunun görülmesi lazım" ifadelerini kullandı.'İnsani değerlere uygun şekilde Suriyeliler evlerine, topraklarına dönecekler'Akar, Suriyeli sığınmacıların topraklarına dönmesi konusuna da değinerek, bölgedeki şartlar normalleştikçe Suriyelilerin evlerine döndüğünü söyledi. Bazılarının bu konuyu istismar etmeye çalıştığına dikkati çeken Akar, "Bu bir süreç meselesi. Usulüne uygun şekilde, insani değerlere uygun şekilde Suriyeliler evlerine, topraklarına dönecekler" dedi.'Mehmetçik, teröristlerin çok güvendiği Zap bölgesinde 'girilemez' denilen yerlere girdi'Pençe serisi operasyonlarla Irak'ın kuzeyindeki PKK'lılara büyük darbe vurulduğunu ifade eden Akar, "Özellikle Pençe Kilit ile Mehmetçik, teröristlerin çok güvendiği Zap bölgesinde 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Oradaki çukurlara teröristleri gömdü" diye konuştu.'Bir tarafta bekamız, güvenliğimiz diğer tarafta refahımız'Tüm milletin hep beraber Türkiye Yüzyıl'ını yaşayacağını aktaran Akar, şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin, kişilikli ve kimlikli politikalarıyla söz dinleyen değil, sözü dinlenen ülke haline geldiğini ifade eden Akar, "Onlar ne istiyor, 'söz dinleyen Türkiye' istiyorlar. Muhalifler ne dedi? Söz dinleyeceklerine dair söz verdi. 'Sözünüzü dinleyeceğiz, ne derseniz yapacağız.' diyorlar. Onun için onları seviyorlar. Onun için Batı'daki gazeteler, televizyonlar Türkiye'nin aleyhinde, Cumhurbaşkanı'mız aleyhinde haberler yapıyor" diye konuştu.Sözlerinin sonunda alandakilere, "28 Mayıs'ta sandığa gidip Cumhurbaşkanı'mızı en yüksek oyla seçiyor muyuz?" diye soran Akar'a vatandaşlar "Evet" karşılığını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230524/bakan-akar-kendine-guvenen-varsa-yasa-disi-gecisi-denesin-1071515861.html
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, recep tayyip erdoğan, iran, suriye
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, recep tayyip erdoğan, iran, suriye

Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin tek kurtuluşu Türk adaletine teslim olmak

20:01 26.05.2023
© İHA / İHA-AW899537Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© İHA / İHA-AW899537
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiği asla durduramayacaklar. Teröristlerin tek kurtuluşu Türk adaletine teslim olmak." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Baki Ersoy ile Bünyan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe girişinde halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, merkezdeki bir çay ocağında vatandaşlarla buluştu.
Halktan rehavete kapılmamalarını, sandıklara gitmeyi ihmal etmemelerini isteyen Akar, rehavet durumunda ülkenin büyük kayıpları olacağını belirtti.
Bugünlere kolay gelinmediğini anlatan ve vatandaşlardan 20 sene öncesiyle bugünü karşılaştırmalarını isteyen Akar, özellikle terörle mücadelede elde edilen kazanımların korunmasının önemine vurgu yaptı.

'Kazanımlarımızı kaybedersek dehşet bir şey olur'

Aksi durumun yeniden şehitlerin gelmesi, annelerin gözyaşlarının akması anlamına geleceğini ifade eden Akar, "Bazıları teröristlerle konuşuyor, onlara danışıyor, onların kayığına biniyor. Kazanımlarımızı kaybedersek dehşet bir şey olur" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Akar, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünün akamete uğramasına halkın ferasetinin izin vermeyeceğini söyledi.
Terörle mücadeledeki başarılı operasyonlar sonrasında örgütün çöküş içine girdiğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin elebaşları efendilerine yalvarıyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını durdurtun' diyorlar. Mehmetçiği durduramayacaklar. Tek kurtuluşları Türk adaletine teslim olmak. Başka türlü bulundukları yerlere gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

'Gabar’da şimdi terör konuşulmuyor, petrol konuşuluyor'

Akar, bir taraftan ülkenin güvenliği ve bekası diğer taraftan da refahı için çalıştıklarını belirterek, "Terör bittikçe refah başlıyor. Bunun en güzel örneği Gabar. Gabar’da şimdi terör konuşulmuyor, petrol konuşuluyor. İnşallah bu millet layık olduğu zenginliklere kavuşacak ve müreffeh bir şekilde yaşayacak" dedi.

Bakan Akar'dan 'Pençe Kilit' açıklaması

Bakan Akar beraberinde MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Baki Ersoy ile Bünyan'ın ardından Tomarza ilçesine geçti.
İlçe girişinde kurban kesimi ve halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Pazar günü önemli bir seçime gidileceğini aktaran Akar, bunun diğer seçimlerden farklı olarak parti değil, zihniyet seçimi olacağını belirtti.
Bir tarafta yerli ve milli duruş, diğer tarafta ise bunun karşısının olduğunu dile getiren Akar, "Teröristlerle iltisaklı siyasiler, gece gündüz konuşuyor, neler söylediklerinin iyi anlaşılması lazım. Adayımız 'filanca' diyor, hapishanelerdeki teröristleri çıkartacaklarını söylüyorlardı. Fakat 14 Mayıs'ta cevaplarını alınca bu söylediklerini kapatmaya, örtmeye, gizlemeye çalışıyorlar. Bunlar milliyetçilik, terörle mücadelecilik oynamaya başladılar. Bunun görülmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'İnsani değerlere uygun şekilde Suriyeliler evlerine, topraklarına dönecekler'

Akar, Suriyeli sığınmacıların topraklarına dönmesi konusuna da değinerek, bölgedeki şartlar normalleştikçe Suriyelilerin evlerine döndüğünü söyledi. Bazılarının bu konuyu istismar etmeye çalıştığına dikkati çeken Akar, "Bu bir süreç meselesi. Usulüne uygun şekilde, insani değerlere uygun şekilde Suriyeliler evlerine, topraklarına dönecekler" dedi.

'Mehmetçik, teröristlerin çok güvendiği Zap bölgesinde 'girilemez' denilen yerlere girdi'

Pençe serisi operasyonlarla Irak'ın kuzeyindeki PKK'lılara büyük darbe vurulduğunu ifade eden Akar, "Özellikle Pençe Kilit ile Mehmetçik, teröristlerin çok güvendiği Zap bölgesinde 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Oradaki çukurlara teröristleri gömdü" diye konuştu.

'Bir tarafta bekamız, güvenliğimiz diğer tarafta refahımız'

Tüm milletin hep beraber Türkiye Yüzyıl'ını yaşayacağını aktaran Akar, şunları söyledi:
"Büyük ve güçlü Türkiye için ne lazım; İstikrar lazım. Bunun için seçimde, 14 Mayıs'ta nasıl yaptıysanız aynısını yapmanız lazım. Böyle olursa büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolu beraber inşa etmiş oluruz. Bir tarafta bekamız, güvenliğimiz diğer tarafta refahımız. Çok daha müreffeh olacağız. Nasıl 20 sene önceki problemler kalmadıysa, bunları çözdüysek inşallah şimdiki problemleri de omuz omuza biz çözeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin, kişilikli ve kimlikli politikalarıyla söz dinleyen değil, sözü dinlenen ülke haline geldiğini ifade eden Akar, "Onlar ne istiyor, 'söz dinleyen Türkiye' istiyorlar. Muhalifler ne dedi? Söz dinleyeceklerine dair söz verdi. 'Sözünüzü dinleyeceğiz, ne derseniz yapacağız.' diyorlar. Onun için onları seviyorlar. Onun için Batı'daki gazeteler, televizyonlar Türkiye'nin aleyhinde, Cumhurbaşkanı'mız aleyhinde haberler yapıyor" diye konuştu.
Sözlerinin sonunda alandakilere, "28 Mayıs'ta sandığa gidip Cumhurbaşkanı'mızı en yüksek oyla seçiyor muyuz?" diye soran Akar'a vatandaşlar "Evet" karşılığını verdi.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
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