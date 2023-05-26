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Meteoroloji saat verdi: Ankara'da kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji saat verdi: Ankara'da kuvvetli yağışa dikkat
Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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iç anadolu bölgesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji'den açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da yerel olmak üzere, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/meteoroloji-uyardi-yurdu-etkisi-altina-alan-saganak-yagis-secim-gununde-de-etkisini-surdurecek-1071594366.html
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meteoroloji, iç anadolu bölgesi, ankara, sağanak, eskişehir
meteoroloji, iç anadolu bölgesi, ankara, sağanak, eskişehir

Meteoroloji saat verdi: Ankara'da kuvvetli yağışa dikkat

13:20 26.05.2023
© AAAnkara'da kuvvetli yağışa dikkat
Ankara'da kuvvetli yağışa dikkat - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da yerel olmak üzere, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yağmur, yağış, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
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Meteoroloji uyardı: Yurdu etkisi altına alan sağanak yağış seçim gününde de etkisini sürdürecek
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