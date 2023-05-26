https://sputniknews.com.tr/20230526/meteoroloji-saat-verdi-ankarada-kuvvetli-yagisa-dikkat-1071612059.html
Meteoroloji saat verdi: Ankara'da kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji saat verdi: Ankara'da kuvvetli yağışa dikkat
Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T13:20+0300
2023-05-26T13:20+0300
2023-05-26T13:20+0300
yaşam
meteoroloji
iç anadolu bölgesi
ankara
sağanak
eskişehir
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji'den açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da yerel olmak üzere, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/meteoroloji-uyardi-yurdu-etkisi-altina-alan-saganak-yagis-secim-gununde-de-etkisini-surdurecek-1071594366.html
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meteoroloji, iç anadolu bölgesi, ankara, sağanak, eskişehir
meteoroloji, iç anadolu bölgesi, ankara, sağanak, eskişehir
Meteoroloji saat verdi: Ankara'da kuvvetli yağışa dikkat
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Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da yerel olmak üzere, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.