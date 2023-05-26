https://sputniknews.com.tr/20230526/meteoroloji-saat-verdi-ankarada-kuvvetli-yagisa-dikkat-1071612059.html

Meteoroloji saat verdi: Ankara'da kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji saat verdi: Ankara'da kuvvetli yağışa dikkat

Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T13:20+0300

2023-05-26T13:20+0300

2023-05-26T13:20+0300

yaşam

meteoroloji

iç anadolu bölgesi

ankara

sağanak

eskişehir

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji'den açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da yerel olmak üzere, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230526/meteoroloji-uyardi-yurdu-etkisi-altina-alan-saganak-yagis-secim-gununde-de-etkisini-surdurecek-1071594366.html

iç anadolu bölgesi

ankara

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meteoroloji, iç anadolu bölgesi, ankara, sağanak, eskişehir