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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/memleket-partisinden-300-kisi-ak-partiye-gecti-1071613454.html
Memleket Partisi'nden 300 kişi AK Parti'ye geçti
Memleket Partisi'nden 300 kişi AK Parti'ye geçti
Hatay Dörtyol'da aralarında ilçe başkanının da olduğu 300 kişi Memleket Partisi'nden AK Parti'ye katıldı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T14:01+0300
2023-05-26T14:01+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
muharrem ince
memleket partisi
ak parti
istifa
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AK Parti Dörtyol İlçe teşkilatına aileleri ve üyeleri ile gelen Memleket Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Hidayet Yamaç ve İlçe İkinci Başkanı Murat Oktay, 300 kişiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için AK Parti'ye geçti. Düzenlenen rozet takma törenine AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan ve AK Parti Dörtyol İlçe Başkanı Osman Görgen katıldı. Yamaç ve Oktay’a AK Parti rozetini Milletvekili Karahan ile ilçe başkanı Görgen taktı.İlçe Başkanı Osman Görgen, “Memleket Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Hidayet Yamaç bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'miz için çalışacaklarını söyleyerek Ak Parti ailesine katılmıştır. Katılımları bizleri mutlu etmiştir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230526/selvi-inceyi-erdogan-aramis-annen-icin-ne-yapabilirim-demis-kilicdaroglu-mitinge-cagirmis-1071598113.html
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recep tayyip erdoğan, muharrem ince, memleket partisi, ak parti, istifa
recep tayyip erdoğan, muharrem ince, memleket partisi, ak parti, istifa

Memleket Partisi'nden 300 kişi AK Parti'ye geçti

14:01 26.05.2023
© İHA / FERİT SAVAŞMemleket Partisi'nden 300 kişi AK Parti'ye geçti
Memleket Partisi'nden 300 kişi AK Parti'ye geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© İHA / FERİT SAVAŞ
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Hatay Dörtyol'da aralarında ilçe başkanının da olduğu 300 kişi Memleket Partisi'nden AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Dörtyol İlçe teşkilatına aileleri ve üyeleri ile gelen Memleket Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Hidayet Yamaç ve İlçe İkinci Başkanı Murat Oktay, 300 kişiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için AK Parti'ye geçti.
Düzenlenen rozet takma törenine AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan ve AK Parti Dörtyol İlçe Başkanı Osman Görgen katıldı. Yamaç ve Oktay’a AK Parti rozetini Milletvekili Karahan ile ilçe başkanı Görgen taktı.
İlçe Başkanı Osman Görgen, “Memleket Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Hidayet Yamaç bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'miz için çalışacaklarını söyleyerek Ak Parti ailesine katılmıştır. Katılımları bizleri mutlu etmiştir” dedi.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
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