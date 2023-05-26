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Lavrov, Moskova'da Çin'in Avrasya Özel Temsilcisi Li ile Ukrayna'yı konuştu
Lavrov, Moskova'da Çin'in Avrasya Özel Temsilcisi Li ile Ukrayna'yı konuştu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizini görüşmek üzere bölge turuna çıkan Çin'in Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui ile bir görüşme gerçekleştirdi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
sergey lavrov
çin
avrasya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre taraflar Ukrayna'daki durumu ve çatışmanın sona erme perspektifini ele aldı.Ukrayna krizindeki dengeli tutumu nedeniyle Çin tarafına minnettarlığını dile getiren Lavrov, Pekin'in krizin çözümünde pozitif rol oynama çabalarını takdir ettiğini söyledi.Lavrov, Rusya'nın diplomatik çözüm konusundaki bağlılığını koruduğunu belirterek Ukrayna ve Batılı hamilerinin barış müzakerelerinin yeniden başlatılması önünde ciddi engeller çıkardığını vurguladı.Taraflar, Rusya ile Çin'in dış politikada yürüttüğü, bölgede ve genel olarak dünyada barış ve istikrarın desteklenmesini amaçlayan işbirliğini daha da güçlendirmeye hazır olduklarının altını çizdi.Bu arada Lavrov, 2009-2019 yıllarında Çin'in Moskova Büyükelçisi olarak görev yapan Li'nin Rusya ile Çin arasındaki tam teşekküllü stratejik ilişkilerin güçlenmesine katkı sunduğunu da belirtti.Rus basını, Li'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki temaslarının 1.5 saat sürdüğünü bildirdi.Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar bağlamında Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui'nin 15 Mayıs'tan itibaren Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.Li, bölge turu kapsamındaki son ziyaretini Rusya'ya yaptı.
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sergey lavrov, çin, avrasya
sergey lavrov, çin, avrasya

Lavrov, Moskova'da Çin'in Avrasya Özel Temsilcisi Li ile Ukrayna'yı konuştu

19:16 26.05.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова со Спецпредставителем КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова со Спецпредставителем КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizini görüşmek üzere bölge turuna çıkan Çin'in Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre taraflar Ukrayna'daki durumu ve çatışmanın sona erme perspektifini ele aldı.

Ukrayna krizindeki dengeli tutumu nedeniyle Çin tarafına minnettarlığını dile getiren Lavrov, Pekin'in krizin çözümünde pozitif rol oynama çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Lavrov, Rusya'nın diplomatik çözüm konusundaki bağlılığını koruduğunu belirterek Ukrayna ve Batılı hamilerinin barış müzakerelerinin yeniden başlatılması önünde ciddi engeller çıkardığını vurguladı.

Taraflar, Rusya ile Çin'in dış politikada yürüttüğü, bölgede ve genel olarak dünyada barış ve istikrarın desteklenmesini amaçlayan işbirliğini daha da güçlendirmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Bu arada Lavrov, 2009-2019 yıllarında Çin'in Moskova Büyükelçisi olarak görev yapan Li'nin Rusya ile Çin arasındaki tam teşekküllü stratejik ilişkilerin güçlenmesine katkı sunduğunu da belirtti.

Rus basını, Li'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki temaslarının 1.5 saat sürdüğünü bildirdi.

Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar bağlamında Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui'nin 15 Mayıs'tan itibaren Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.

Li, bölge turu kapsamındaki son ziyaretini Rusya'ya yaptı.
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