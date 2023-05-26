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https://sputniknews.com.tr/20230526/kurban-bayrami-ikramiyeleri-ne-zaman-ne-kadar-yatacak-1071611754.html
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak?
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak?
Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar yatacağı sorgulanıyor. Yılda 2 kez yatırılan emekli bayram ikramiyelerinin, bayram öncesinde hangi... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T13:19+0300
2023-05-26T13:59+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
kurban bayramı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu. Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı. Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230405/bayram-ikramiyeleri-ve-emekli-maaslarinin-odenecegi-tarih-belli-oldu-1069217658.html
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2023 bayram ikramiyesi ne kadar, 2023 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak
2023 bayram ikramiyesi ne kadar, 2023 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak?

13:19 26.05.2023 (güncellendi: 13:59 26.05.2023)
© AABayram ikramiyesi
Bayram ikramiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar yatacağı sorgulanıyor. Yılda 2 kez yatırılan emekli bayram ikramiyelerinin, bayram öncesinde hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı ise merakla bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı. Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.
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EKONOMİ
Bayram ikramiyeleri ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
5 Nisan, 14:18
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