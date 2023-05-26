https://sputniknews.com.tr/20230526/kurban-bayrami-ikramiyeleri-ne-zaman-ne-kadar-yatacak-1071611754.html

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar yatacağı sorgulanıyor. Yılda 2 kez yatırılan emekli bayram ikramiyelerinin, bayram öncesinde hangi... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T13:19+0300

2023-05-26T13:19+0300

2023-05-26T13:59+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

kurban bayramı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu. Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı. Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230405/bayram-ikramiyeleri-ve-emekli-maaslarinin-odenecegi-tarih-belli-oldu-1069217658.html

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2023 bayram ikramiyesi ne kadar, 2023 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak