https://sputniknews.com.tr/20230526/kizinin-gozu-onunde-esini-olduren-metin-ara-muebbet-hapis-cezasi-1071612382.html

Kızının gözü önünde eşini öldüren Metin Ar'a müebbet hapis cezası

Kızının gözü önünde eşini öldüren Metin Ar'a müebbet hapis cezası

Bartın'da eşi Arzu Ar'ı tehdit ettiği için cezaevine giren, tahliye olduktan 2 gün sonra da eşini katleden Metin Ar'ın cezası belli oldu. Arzu Ar'ı kızının... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T13:49+0300

2023-05-26T13:49+0300

2023-05-26T13:49+0300

yaşam

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

bartın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/01/1051343975_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_8474eaebc09fc288b9443e66e4caa143.jpg

Bartın'da, tehdit ettiği eşi Arzu Ar'ı (33) cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra öldüren Metin Ar'ın (49) cezası belli oldu.Olay, geçen yıl eylül ayında Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Eşini tehdit ettiği için ceza alıp, 8 ay cezaevinde kalan Metin Ar, adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Tahliye olduktan 2 gün sonra Metin Ar, boşanmak isteyen eşi Arzu Ar'ı kızının gözü önünde 10 bıçak darbesiyle öldürdü.Gözaltına alınıp, tutuklanan Metin Ar hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü.Duruşmaya tutuklu sanık Metin Ar, Arzu Ar'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Metin Ar'ı "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

bartın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadın cinayeti, kadın cinayetleri, bartın