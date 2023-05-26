https://sputniknews.com.tr/20230526/japon-bilim-insanlari-laboratuvar-ortaminda-uretilecek-bebekler-icin-tarih-verdi-1071611336.html

Japon bilim insanları laboratuvar ortamında üretilecek bebekler için tarih verdi

Japon bilim insanları laboratuvar ortamında üretilecek bebekler için tarih verdi

Çocuk sahibi olmak isteyen ancak çeşitli sebeplerle bu hayaline kavuşamayanlar için Japonya'dan umut verici bir haber geldi. Buna göre, laboratuvar ortamında... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T13:15+0300

2023-05-26T13:15+0300

2023-05-26T13:47+0300

yaşam

japonya

bilim insanları

araştırma

kök hücre

pluripotent kök hücre

yapay döllenme

yapay dölleme

yumurta

sperm

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İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Japonya'daki Kyushu Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları laboratuvar ortamında yapay rahim içerisinde yetiştirilerek dünyaya gelen bebeklerin 2028 yılına dek mümkün olabileceğini bildirdi.Kyushu Üniversitesi'nde kök hücre biyolojisi uzmanı olan Prof. Katsuhiko Hayashi ve ekibi geliştirdikleri bir yöntemi test etmek için iki erkek fareden sentetik taşıyıcı annelik yöntemiyle bebek fareler yaratmayı hedefledi.Nature adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırma makalesine göre ekip, erkek farelerden aldıkları deri hücrelerini, çeşitli hücre veya doku türlerine dönüşme potansiyeline sahip olan kök hücreleri haline getirdi. Söz konusu kök hücreleri geliştiren araştırmacılar uyguladıkları bir ilaçla, erkek farelerden birinden alınan hücreleri, işlevsel yumurtalar üretebilecek dişi fare hücrelerine dönüştürdü. Elde edilen yumurtaları diğer erkek fareden alınan spermle döllendirdikten sonra bir dişi fareye yerleştirilmesi sonucunda bilim insanları, bir dişi farenin taşıyıcı anneliği sayesinde iki erkek fareden yavru dünyaya getirmeyi başardı.'Üreme biyolojisi için büyük bir adım'Şu an için 630 embriyodan yalnızca 7'sinde (yüzde 1'i) başarı sağlanmış olsa da bilim insanlarına göre bu deney insanların üremesi üzerinde de büyük bir etki yaratabilir.ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde kök hücre ve üreme uzmanı olarak görev yapan Diana Laird deneye dair şu değerlendirmeleri yaptı:Uzmanlara göre söz konusu süreç teorik olarak insanlarda da denenebilir ve bu sayede farklı kök hücrelerden elde edilen yumurtaların dişi rahmine yerleştirilmesiyle laboratuvar ortamında bebek sahibi olunabilir.

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japonya, bilim insanları, araştırma, kök hücre, pluripotent kök hücre, yapay döllenme, yapay dölleme, yumurta, sperm, deney