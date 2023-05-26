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https://sputniknews.com.tr/20230526/japon-bilim-insanlari-laboratuvar-ortaminda-uretilecek-bebekler-icin-tarih-verdi-1071611336.html
Japon bilim insanları laboratuvar ortamında üretilecek bebekler için tarih verdi
Japon bilim insanları laboratuvar ortamında üretilecek bebekler için tarih verdi
Çocuk sahibi olmak isteyen ancak çeşitli sebeplerle bu hayaline kavuşamayanlar için Japonya'dan umut verici bir haber geldi. Buna göre, laboratuvar ortamında... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T13:15+0300
2023-05-26T13:47+0300
yaşam
japonya
bilim insanları
araştırma
kök hücre
pluripotent kök hücre
yapay döllenme
yapay dölleme
yumurta
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İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Japonya'daki Kyushu Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları laboratuvar ortamında yapay rahim içerisinde yetiştirilerek dünyaya gelen bebeklerin 2028 yılına dek mümkün olabileceğini bildirdi.Kyushu Üniversitesi'nde kök hücre biyolojisi uzmanı olan Prof. Katsuhiko Hayashi ve ekibi geliştirdikleri bir yöntemi test etmek için iki erkek fareden sentetik taşıyıcı annelik yöntemiyle bebek fareler yaratmayı hedefledi.Nature adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırma makalesine göre ekip, erkek farelerden aldıkları deri hücrelerini, çeşitli hücre veya doku türlerine dönüşme potansiyeline sahip olan kök hücreleri haline getirdi. Söz konusu kök hücreleri geliştiren araştırmacılar uyguladıkları bir ilaçla, erkek farelerden birinden alınan hücreleri, işlevsel yumurtalar üretebilecek dişi fare hücrelerine dönüştürdü. Elde edilen yumurtaları diğer erkek fareden alınan spermle döllendirdikten sonra bir dişi fareye yerleştirilmesi sonucunda bilim insanları, bir dişi farenin taşıyıcı anneliği sayesinde iki erkek fareden yavru dünyaya getirmeyi başardı.'Üreme biyolojisi için büyük bir adım'Şu an için 630 embriyodan yalnızca 7'sinde (yüzde 1'i) başarı sağlanmış olsa da bilim insanlarına göre bu deney insanların üremesi üzerinde de büyük bir etki yaratabilir.ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde kök hücre ve üreme uzmanı olarak görev yapan Diana Laird deneye dair şu değerlendirmeleri yaptı:Uzmanlara göre söz konusu süreç teorik olarak insanlarda da denenebilir ve bu sayede farklı kök hücrelerden elde edilen yumurtaların dişi rahmine yerleştirilmesiyle laboratuvar ortamında bebek sahibi olunabilir.
https://sputniknews.com.tr/20221122/dondurulmus-embriyo-mucizesi-abdde-30-yasindaki-ikizler-dunyaya-geldi-1063720495.html
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japonya, bilim insanları, araştırma, kök hücre, pluripotent kök hücre, yapay döllenme, yapay dölleme, yumurta, sperm, deney
japonya, bilim insanları, araştırma, kök hücre, pluripotent kök hücre, yapay döllenme, yapay dölleme, yumurta, sperm, deney

Japon bilim insanları laboratuvar ortamında üretilecek bebekler için tarih verdi

13:15 26.05.2023 (güncellendi: 13:47 26.05.2023)
© İHAYumurta, sperm, üreme, döllenme
Yumurta, sperm, üreme, döllenme - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© İHA
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Çocuk sahibi olmak isteyen ancak çeşitli sebeplerle bu hayaline kavuşamayanlar için Japonya'dan umut verici bir haber geldi. Buna göre, laboratuvar ortamında yetiştirilmiş bebekler 2028 yılında mümkün olabilir.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Japonya'daki Kyushu Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları laboratuvar ortamında yapay rahim içerisinde yetiştirilerek dünyaya gelen bebeklerin 2028 yılına dek mümkün olabileceğini bildirdi.
Kyushu Üniversitesi'nde kök hücre biyolojisi uzmanı olan Prof. Katsuhiko Hayashi ve ekibi geliştirdikleri bir yöntemi test etmek için iki erkek fareden sentetik taşıyıcı annelik yöntemiyle bebek fareler yaratmayı hedefledi.
Nature adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırma makalesine göre ekip, erkek farelerden aldıkları deri hücrelerini, çeşitli hücre veya doku türlerine dönüşme potansiyeline sahip olan kök hücreleri haline getirdi.
Söz konusu kök hücreleri geliştiren araştırmacılar uyguladıkları bir ilaçla, erkek farelerden birinden alınan hücreleri, işlevsel yumurtalar üretebilecek dişi fare hücrelerine dönüştürdü. Elde edilen yumurtaları diğer erkek fareden alınan spermle döllendirdikten sonra bir dişi fareye yerleştirilmesi sonucunda bilim insanları, bir dişi farenin taşıyıcı anneliği sayesinde iki erkek fareden yavru dünyaya getirmeyi başardı.
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'Üreme biyolojisi için büyük bir adım'

Şu an için 630 embriyodan yalnızca 7'sinde (yüzde 1'i) başarı sağlanmış olsa da bilim insanlarına göre bu deney insanların üremesi üzerinde de büyük bir etki yaratabilir.
ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde kök hücre ve üreme uzmanı olarak görev yapan Diana Laird deneye dair şu değerlendirmeleri yaptı:
"Bu oldukça akıllıca bir strateji. Hem kök hücre hem de üreme biyolojisi için büyük bir adım."
Uzmanlara göre söz konusu süreç teorik olarak insanlarda da denenebilir ve bu sayede farklı kök hücrelerden elde edilen yumurtaların dişi rahmine yerleştirilmesiyle laboratuvar ortamında bebek sahibi olunabilir.
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