https://sputniknews.com.tr/20230526/jandarmanin-basvurusuyla-727-internet-adresine-erisim-engellendi-1071627493.html
Jandarmanın başvurusuyla 727 internet adresine erişim engellendi
Jandarmanın başvurusuyla 727 internet adresine erişim engellendi
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca incelenen 3 bin 298 sosyal medya hesabı ile internet sitesinden 727'si, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T19:16+0300
2023-05-26T19:16+0300
2023-05-26T19:16+0300
ankara
jandarma
jandarma genel komutanlığı
internet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan tan yapılan açıklamada, 12-26 Mayıs'ta icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 3 bin 298 sosyal medya ve URL adresinin incelendiği belirtildi.Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 575 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 152 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Bala, Beypazarı, Etimesgut, Güdül ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık ve Etimesgut'ta banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.Bu siber saldırı olaylarına ilişkin 23 şüpheli hakkında adli işleme başlandı.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_68:0:716:486_1920x0_80_0_0_bcebf0c68c654d6a96dacd407ac62610.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, jandarma, jandarma genel komutanlığı, internet
ankara, jandarma, jandarma genel komutanlığı, internet
Jandarmanın başvurusuyla 727 internet adresine erişim engellendi
Abone ol
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca incelenen 3 bin 298 sosyal medya hesabı ile internet sitesinden 727'si, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek engellendi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan tan yapılan açıklamada, 12-26 Mayıs'ta icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 3 bin 298 sosyal medya ve URL adresinin incelendiği belirtildi.
Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 575 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 152 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.
Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Bala, Beypazarı, Etimesgut, Güdül ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık ve Etimesgut'ta banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.
Bu siber saldırı olaylarına ilişkin 23 şüpheli hakkında adli işleme başlandı.