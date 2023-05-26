https://sputniknews.com.tr/20230526/ibb-baskani-imamoglu-kendisine-pkk-ile-yan-yanasin-diyen-esnafa-dava-acacak-1071585773.html

İBB Başkanı İmamoğlu, kendisine 'PKK ile yan yanasın' diyen esnafa dava açacak

İBB Başkanı İmamoğlu, kendisine 'PKK ile yan yanasın' diyen esnafa dava açacak

Kendisine ''PKK ile yan yanasın'' diyen esnafa dava açacağını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu, "Sen kim oluyorsun da bana terör örgütü üyesi ya da terörist... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T00:07+0300

2023-05-26T00:07+0300

2023-05-26T00:07+0300

2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

pkk

bayrampaşa

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da tartıştığı pazarcıya dava açacağını söyledi.Güngören Menderes Caddesi'nde vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, ardından Bayrampaşa'da halk buluşmasına katıldı.'Aldanmış zavallı' diyorum'Bayrampaşa'da pazarda yaşadığı tartışmaya değinen İmamoğlu, olayı şöyle anlattı:'Benim esas hesabım ona onu dedirtenlerle'Konuyu yargıya taşıyacağını ifade eden İmamoğlu, "Ben ona 'ahlaksız, terbiyesiz' demişim. Daha ne diyeyim? Tabii ki ahlaksız terbiyesiz. Burada bulunan hiç kimsenin milli duygularına laf etmek benim haddim olabilir mi? Sen kim oluyorsun da bana terör örgütü üyesi ya da terörist muamelesi yapacaksın. Hakkında suç duyurusunda bulunacağım, dava açacağım. Ama benim esas hesabım ona onu dedirtenlerle.' diye konuştu.- İmamoğlu ve pazarcı tartışmasıSeçim çalışmaları kapsamında bugün Bayrampaşa'daki semt pazarını ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile pazarcı Mehmet Özdemir arasında tartışma yaşandı.Tezgahına gelen İmamoğlu'na, "PKK ile beraber olan ve PKK ile yürüyenlerle beraber olamam, benim tezgahıma gelemez" diyen Özdemir'e, İmamoğlu da "PKK'lı sensin" dedi.Bunun üzerine İmamoğlu'nun, 'Sen esnaf değilsin' sözlerine Özdemir de 60 senedir esnaf olduğunu belirterek karşılık verdi.Karşılıklı tartışmanın uzaması ve iddiaya göre İmamoğlu'nun korumalarına "Bunu alın götürün" talimatı vermesi üzerine Özdemir, karakola giderek "Ben aşağı indikten sonra biraz uzaklaştım. Korumaları beni aldı, dışarı çıkardı. Dışarı çıkardıktan sonra avukatımla tedbir amaçlı karakola geldim" sözleriyle yaşananları anlattı.

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ekrem imamoğlu, türkiye, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), pkk, bayrampaşa