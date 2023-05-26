https://sputniknews.com.tr/20230526/guney-korede-havadayken-kapisi-acilan-yolcu-ucagi-guvenli-inis-yapti-1071596413.html

Güney Kore'de havadayken kapısı açılan yolcu uçağı güvenli iniş yaptı

Güney Kore'de havadayken kapısı açılan yolcu uçağı güvenli iniş yaptı

Güney Kore'de Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada kapısı açılan Asiana Hava Yolları'na ait uçak, güvenli iniş yaptı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T09:31+0300

2023-05-26T09:31+0300

2023-05-26T09:49+0300

güney kore

uçak

dünya

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Yonhap'ın haberine göre, 194 yolcusuyla Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan uçağın kapısı, iniş sırasında henüz bilinmeyen sebeple açıldı.Daegu Uluslararası Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, olayın uçak inişe geçtiği sırada yaşandığı ve uçağın havalimanına güvenli iniş gerçekleştirdiği belirtildi.Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamada, bazı yolcuların panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere sevk edildiği bildirildi.Asiana Hava Yolu yetkililerinin açıklamasında, uçağın kapısının çıkışa yakın oturan yolculardan birinin kapı koluna dokunduğu için açılmış olabileceği ifade edildi.

güney kore

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güney kore, uçak