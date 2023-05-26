https://sputniknews.com.tr/20230526/goc-idaresi-baskanligi-yilbasindan-bu-yana-39-bin-576-duzensiz-gocmen-sinirdisi-edildi-1071627906.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bu yana 39 bin 576 düzensiz göçmen sınırdışı edildi
Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bu yana 39 bin 576 düzensiz göçmen sınırdışı edildi
Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 39 bin 576 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T19:30+0300
2023-05-26T19:30+0300
2023-05-26T19:36+0300
dünya
yurtdışı
sınırdışı
içişleri bakanlığı
göç idaresi başkanlığı
afganistan
yabancı uyruklu
düzensiz göç
göçmen
göçmen krizi
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yılbaşından bu yana Afganistan'a 27 charter seferi gerçekleştirildi.Bu seferlerle Afganistan uyruklu 4 bin 414 düzensiz göçmen sınırdışı edilirken tarifeli uçuşlarla birlikte 12 bin 839 Afganistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.'12 ayda 134 bin 602 düzensiz göçmen sınırdışı edildi'Diğer uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 39 bin 576, son 12 ayda ise 134 bin 602 düzensiz göçmen sınırdışı edildi.Yasadışı yollardan Türkiye'ye girenlerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 42 bin 738 düzensiz göçmen yakalandı.Etkin yakalama ve etkin sınırdışı mekanizması sayesinde yüzde 93'lük bir sınırdışı oranına ulaşıldı.Türkiye sınırlarında alınan tedbirler sonucunda 96 bin 785 düzensiz göçmenin ülkeye yasadışı yollardan girişi engellendi.
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yurtdışı, sınırdışı, içişleri bakanlığı, göç idaresi başkanlığı, afganistan, yabancı uyruklu, düzensiz göç, göçmen, göçmen krizi
yurtdışı, sınırdışı, içişleri bakanlığı, göç idaresi başkanlığı, afganistan, yabancı uyruklu, düzensiz göç, göçmen, göçmen krizi
Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bu yana 39 bin 576 düzensiz göçmen sınırdışı edildi
19:30 26.05.2023 (güncellendi: 19:36 26.05.2023) Abone ol
Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 39 bin 576 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yılbaşından bu yana Afganistan'a 27 charter seferi gerçekleştirildi.
Bu seferlerle Afganistan uyruklu 4 bin 414 düzensiz göçmen sınırdışı edilirken tarifeli uçuşlarla birlikte 12 bin 839 Afganistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.
'12 ayda 134 bin 602 düzensiz göçmen sınırdışı edildi'
Diğer uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 39 bin 576, son 12 ayda ise 134 bin 602 düzensiz göçmen sınırdışı edildi.
Yasadışı yollardan Türkiye'ye girenlerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 42 bin 738 düzensiz göçmen yakalandı.
Etkin yakalama ve etkin sınırdışı mekanizması sayesinde yüzde 93'lük bir sınırdışı oranına ulaşıldı.
Türkiye sınırlarında alınan tedbirler sonucunda 96 bin 785 düzensiz göçmenin ülkeye yasadışı yollardan girişi engellendi.