https://sputniknews.com.tr/20230526/goc-idaresi-baskanligi-yilbasindan-bu-yana-39-bin-576-duzensiz-gocmen-sinirdisi-edildi-1071627906.html

Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bu yana 39 bin 576 düzensiz göçmen sınırdışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bu yana 39 bin 576 düzensiz göçmen sınırdışı edildi

Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 39 bin 576 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T19:30+0300

2023-05-26T19:30+0300

2023-05-26T19:36+0300

dünya

yurtdışı

sınırdışı

içişleri bakanlığı

göç idaresi başkanlığı

afganistan

yabancı uyruklu

düzensiz göç

göçmen

göçmen krizi

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yılbaşından bu yana Afganistan'a 27 charter seferi gerçekleştirildi.Bu seferlerle Afganistan uyruklu 4 bin 414 düzensiz göçmen sınırdışı edilirken tarifeli uçuşlarla birlikte 12 bin 839 Afganistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.'12 ayda 134 bin 602 düzensiz göçmen sınırdışı edildi'Diğer uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 39 bin 576, son 12 ayda ise 134 bin 602 düzensiz göçmen sınırdışı edildi.Yasadışı yollardan Türkiye'ye girenlerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 42 bin 738 düzensiz göçmen yakalandı.Etkin yakalama ve etkin sınırdışı mekanizması sayesinde yüzde 93'lük bir sınırdışı oranına ulaşıldı.Türkiye sınırlarında alınan tedbirler sonucunda 96 bin 785 düzensiz göçmenin ülkeye yasadışı yollardan girişi engellendi.

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yurtdışı, sınırdışı, içişleri bakanlığı, göç idaresi başkanlığı, afganistan, yabancı uyruklu, düzensiz göç, göçmen, göçmen krizi