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Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi Medipol Başakşehir oldu
Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi Medipol Başakşehir oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandığı maçın rövanşında uzatma bölümü sonunda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, finale yükseldi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T00:52+0300
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spor
fenerbahçe
başakşehir
mke ankaragücü
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Medipol Başakşehir, 11 Haziran'da İzmir'de oynanacak finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.60. dakikada Dokanovic'in ceza yayının dışından çektiği şutta top az farkla auta gitti.61. dakikada Medipol Başakşehir eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza sahasına ortasında arka direkte iyi pozisyon alan Serdar Gürler, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.82. dakikada çabuk paslarla ceza sahasına gelen MKE Ankaragücü'nde Kitsiou'nun altıpasın hemen gerisinden sağ çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi.87. dakikada kaleci Muhammed Şengezer ile Mahmut Tekdemir'in aut atışında anlaşamaması sonucu ceza sahasında topu alan Gökhan Töre, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı son çizgiden ceza yayının üzerine çevirdi. Kale boş olmasına rağmen zor pozisyonda olan Diack'ın şutunda, top auta gitti.90. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Gökhan Töre'nin ceza sahasına ortasında Emre Kılınç, kafayla topu altıpasın içine indirdi. Savunmadan seken topu arka direkte Chatzigiovanis boş kaleye gönderdi. Chatzigiovanis, oyuna girdikten bir dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.Karşılaşmanın 90 dakikası 2-1 MKE Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.İlk uzatma bölümünde Mujakic'in hakeme itirazından üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart görmesiyle MKE Ankaragücü, 97. dakikada 10 kişi kaldı.Medipol Başakşehir'in baskısına rağmen önemli bir pozisyon olmadı ve ilk uzatma bölümü sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle bitti.111. dakikada Medipol Başakşehir eşitliği sağladı. Caner Erkin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Keny'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.120. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahasından çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı.Karşılaşmanın uzatma bölümü 2-2 sona erdi ve İstanbul temsilcisi finale çıktı.
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fenerbahçe, başakşehir, mke ankaragücü
fenerbahçe, başakşehir, mke ankaragücü

Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi Medipol Başakşehir oldu

00:52 26.05.2023 (güncellendi: 00:53 26.05.2023)
© AAMedipol Başakşehir oyuncuları
Medipol Başakşehir oyuncuları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandığı maçın rövanşında uzatma bölümü sonunda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, finale yükseldi.
Medipol Başakşehir, 11 Haziran'da İzmir'de oynanacak finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
60. dakikada Dokanovic'in ceza yayının dışından çektiği şutta top az farkla auta gitti.
61. dakikada Medipol Başakşehir eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza sahasına ortasında arka direkte iyi pozisyon alan Serdar Gürler, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
82. dakikada çabuk paslarla ceza sahasına gelen MKE Ankaragücü'nde Kitsiou'nun altıpasın hemen gerisinden sağ çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi.
87. dakikada kaleci Muhammed Şengezer ile Mahmut Tekdemir'in aut atışında anlaşamaması sonucu ceza sahasında topu alan Gökhan Töre, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı son çizgiden ceza yayının üzerine çevirdi. Kale boş olmasına rağmen zor pozisyonda olan Diack'ın şutunda, top auta gitti.
90. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Gökhan Töre'nin ceza sahasına ortasında Emre Kılınç, kafayla topu altıpasın içine indirdi. Savunmadan seken topu arka direkte Chatzigiovanis boş kaleye gönderdi. Chatzigiovanis, oyuna girdikten bir dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.
Karşılaşmanın 90 dakikası 2-1 MKE Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.
İlk uzatma bölümünde Mujakic'in hakeme itirazından üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart görmesiyle MKE Ankaragücü, 97. dakikada 10 kişi kaldı.
Medipol Başakşehir'in baskısına rağmen önemli bir pozisyon olmadı ve ilk uzatma bölümü sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle bitti.
111. dakikada Medipol Başakşehir eşitliği sağladı. Caner Erkin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Keny'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
120. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahasından çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın uzatma bölümü 2-2 sona erdi ve İstanbul temsilcisi finale çıktı.
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