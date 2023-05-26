Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milliyetçi seçmenin tercihi ne yönde olacak?
09:03
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerine 3 gün kala liderler neler söylüyor?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
Sığınmacılar neden seçimlerin ana gündemi oldu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
HDP-Yeşil Sol’un kararı
17:04
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dertleşme
18:35
93 dk
Z RAPORU
2. tura son 3 gün: Adaylardan açıklamalar
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetin sıcak dakikaları
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Milliyetçi oylar ikinci turda sonucu değiştirebilir mi?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beşiktaş Rsports takımı 3. oldu!
14:02
58 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye ilk kez ikinci tura gidiyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230526/evde-bakim-yardimi-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi-1071606843.html
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T12:23+0300
2023-05-26T12:23+0300
türkiye
resmi gazete
ödeme
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061704162_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b7dd358c663b1d7f2efbbebb7bdd289.jpg
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yönetmelikle Sosyal Hizmetler Kanununun ilgili maddesi kapsamında bakıma ihtiyacı olan engellilerin, evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar düzenlendi. Engellilik sınıflandırmasına göre, tam bağımlı çocuklar için 'Çok ileri düzeyde özel gereksinim var (ÖGV)', 'Belirgin ÖGV' ve 'Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)' ibareli raporu bulunanlardan, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumdaki, evde bakım heyetince bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiş, hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olanlar, evde bakım yardımı ile desteklenecek. Yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilecekYönetmelikte ayrıca evde bakım yardımı ödemelerinin devir, temlik ve haciz edilemeyeceği hükme bağlandı. Yönetmeliğin yayımından önce yardımdan yararlanmaya başlayan kişilerin evde bakım yardımı ödemeleri devam edecek. Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilecek.2006'da evde bakım yardımı uygulaması başlatıldıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylerin bakım ihtiyaçlarını onların yaşam koşullarını değiştirmeden, alıştıkları ortamda bakımlarının sağlanması amacıyla 2006'da evde bakım yardımı uygulaması başlatıldı. Aile ve toplum temelli bakım anlayışı doğrultusunda, kurumsal bakımın yanı sıra 'birey odaklı' hizmet anlayışı ile engelli ve yaşlı bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakılmasını sağlayan bakım hizmet modellerine ağırlık veren Bakanlık, aile yanında bakımı desteklemek amacıyla kurumsal bakım ile evde bakım yardımını, sosyal yardım ve gündüz bakım hizmetlerini birbirini tamamlayıcı şekilde bütünleşik olarak sunuyor. Evde Bakım Yardımı uygulamasıyla tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım veriliyor. 2006'da başlatılan evde bakım yardımı kapsamında, hizmetin başlangıcından 2023 Nisan sonuna kadar 94 milyar 253 milyon 780 bin 845 lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı. Nisan itibarıyla evde bakım yardımından 569 bin 627 kişi faydalandı. Bunların yaklaşık 140 binini engelli yaşlısına bakım veren kişiler oluşturdu.
https://sputniknews.com.tr/20230525/resmi-gazetede-yayimlandi-11-ilde-fatura-borclari-silinecek-1071546264.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061704162_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_367c144168d8dc76f3efb7dde123ffae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
resmi gazete, ödeme, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
resmi gazete, ödeme, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

12:23 26.05.2023
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yönetmelikle Sosyal Hizmetler Kanununun ilgili maddesi kapsamında bakıma ihtiyacı olan engellilerin, evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar düzenlendi.
Engellilik sınıflandırmasına göre, tam bağımlı çocuklar için 'Çok ileri düzeyde özel gereksinim var (ÖGV)', 'Belirgin ÖGV' ve 'Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)' ibareli raporu bulunanlardan, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumdaki, evde bakım heyetince bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiş, hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olanlar, evde bakım yardımı ile desteklenecek.

Yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilecek

Yönetmelikte ayrıca evde bakım yardımı ödemelerinin devir, temlik ve haciz edilemeyeceği hükme bağlandı. Yönetmeliğin yayımından önce yardımdan yararlanmaya başlayan kişilerin evde bakım yardımı ödemeleri devam edecek. Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilecek.

2006'da evde bakım yardımı uygulaması başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylerin bakım ihtiyaçlarını onların yaşam koşullarını değiştirmeden, alıştıkları ortamda bakımlarının sağlanması amacıyla 2006'da evde bakım yardımı uygulaması başlatıldı. Aile ve toplum temelli bakım anlayışı doğrultusunda, kurumsal bakımın yanı sıra 'birey odaklı' hizmet anlayışı ile engelli ve yaşlı bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakılmasını sağlayan bakım hizmet modellerine ağırlık veren Bakanlık, aile yanında bakımı desteklemek amacıyla kurumsal bakım ile evde bakım yardımını, sosyal yardım ve gündüz bakım hizmetlerini birbirini tamamlayıcı şekilde bütünleşik olarak sunuyor.
Evde Bakım Yardımı uygulamasıyla tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım veriliyor. 2006'da başlatılan evde bakım yardımı kapsamında, hizmetin başlangıcından 2023 Nisan sonuna kadar 94 milyar 253 milyon 780 bin 845 lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı.
Nisan itibarıyla evde bakım yardımından 569 bin 627 kişi faydalandı. Bunların yaklaşık 140 binini engelli yaşlısına bakım veren kişiler oluşturdu.
Fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde fatura borçları silinecek
Dün, 11:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала