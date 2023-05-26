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Estonya'da 'B sınıfı ehliyeti olanların tank kullanmalarına izin verilsin' önerisi
Estonya'da 'B sınıfı ehliyeti olanların tank kullanmalarına izin verilsin' önerisi
Estonya Savunma Bakanlığı, hazırladığı yasa tasarısı ile B sınıfı ehliyeti olan tüm vatandaşların tank ve zırhlı araç kullanmalarına izin verilmesini istedi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T05:37+0300
2023-05-26T05:37+0300
dünya
estonya
tank
ehliyet
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Rusya ile ilişkileri son dönemde gergin olan Estonya'da Savunma Bakanlığı B sınıfı ehliyeti olan tüm vatandaşların tank ve zırhlı araç kullanmalarına izin verilmesini istedi.Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin olarak hazırladığı yasa tasarısında B sınıfı ehliyet sahiplerinin tank ve zırhlı araç kullanabilmelerine izin verilmesini hız sınırıyla savunarak, söz konusu araçların hızlarının maksimum saatte 50 kilometre olmasının kaza riskini azalttığını ileri sürdü.Ülkede halihazırda tank ve zırhlı araç kullanabilmek için C, D ya da T sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor.Savunma Bakanlığı'nın tasarısının yasalaşması durumunda ise tank sürecek B sınıfı ehliyet sahibi vatandaşlar kısa süreli bir eğitimden geçecek.
https://sputniknews.com.tr/20230322/estonya-disisleri-bakani-reinsalu-rusya-icin-savasin-maliyeti-artirilmali-1068592900.html
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estonya, tank, ehliyet
estonya, tank, ehliyet

Estonya'da 'B sınıfı ehliyeti olanların tank kullanmalarına izin verilsin' önerisi

05:37 26.05.2023
© Sputnik / Алексей КуденкоТ-72 - tank
Т-72 - tank - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
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Estonya Savunma Bakanlığı, hazırladığı yasa tasarısı ile B sınıfı ehliyeti olan tüm vatandaşların tank ve zırhlı araç kullanmalarına izin verilmesini istedi.
Rusya ile ilişkileri son dönemde gergin olan Estonya'da Savunma Bakanlığı B sınıfı ehliyeti olan tüm vatandaşların tank ve zırhlı araç kullanmalarına izin verilmesini istedi.
Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin olarak hazırladığı yasa tasarısında B sınıfı ehliyet sahiplerinin tank ve zırhlı araç kullanabilmelerine izin verilmesini hız sınırıyla savunarak, söz konusu araçların hızlarının maksimum saatte 50 kilometre olmasının kaza riskini azalttığını ileri sürdü.
Ülkede halihazırda tank ve zırhlı araç kullanabilmek için C, D ya da T sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor.
Savunma Bakanlığı'nın tasarısının yasalaşması durumunda ise tank sürecek B sınıfı ehliyet sahibi vatandaşlar kısa süreli bir eğitimden geçecek.
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