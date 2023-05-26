https://sputniknews.com.tr/20230526/estonyada-b-sinifi-ehliyeti-olanlarin-tank-kullanmalarina-izin-verilsin-onerisi-1071593763.html
Estonya'da 'B sınıfı ehliyeti olanların tank kullanmalarına izin verilsin' önerisi
Estonya'da 'B sınıfı ehliyeti olanların tank kullanmalarına izin verilsin' önerisi
Estonya Savunma Bakanlığı, hazırladığı yasa tasarısı ile B sınıfı ehliyeti olan tüm vatandaşların tank ve zırhlı araç kullanmalarına izin verilmesini istedi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T05:37+0300
2023-05-26T05:37+0300
2023-05-26T05:37+0300
dünya
estonya
tank
ehliyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/12/1051896652_104:0:3745:2048_1920x0_80_0_0_ffbbb91ac230ce18c2847e1f40cc3df0.jpg
Rusya ile ilişkileri son dönemde gergin olan Estonya'da Savunma Bakanlığı B sınıfı ehliyeti olan tüm vatandaşların tank ve zırhlı araç kullanmalarına izin verilmesini istedi.Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin olarak hazırladığı yasa tasarısında B sınıfı ehliyet sahiplerinin tank ve zırhlı araç kullanabilmelerine izin verilmesini hız sınırıyla savunarak, söz konusu araçların hızlarının maksimum saatte 50 kilometre olmasının kaza riskini azalttığını ileri sürdü.Ülkede halihazırda tank ve zırhlı araç kullanabilmek için C, D ya da T sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor.Savunma Bakanlığı'nın tasarısının yasalaşması durumunda ise tank sürecek B sınıfı ehliyet sahibi vatandaşlar kısa süreli bir eğitimden geçecek.
https://sputniknews.com.tr/20230322/estonya-disisleri-bakani-reinsalu-rusya-icin-savasin-maliyeti-artirilmali-1068592900.html
estonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/12/1051896652_559:0:3290:2048_1920x0_80_0_0_2d61a6efe826902ec00e69d39fd1644b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
estonya, tank, ehliyet
Estonya'da 'B sınıfı ehliyeti olanların tank kullanmalarına izin verilsin' önerisi
Abone ol
Estonya Savunma Bakanlığı, hazırladığı yasa tasarısı ile B sınıfı ehliyeti olan tüm vatandaşların tank ve zırhlı araç kullanmalarına izin verilmesini istedi.
Rusya ile ilişkileri son dönemde gergin olan Estonya'da Savunma Bakanlığı B sınıfı ehliyeti olan tüm vatandaşların tank ve zırhlı araç kullanmalarına izin verilmesini istedi.
Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin olarak hazırladığı yasa tasarısında B sınıfı ehliyet sahiplerinin tank ve zırhlı araç kullanabilmelerine izin verilmesini hız sınırıyla savunarak, söz konusu araçların hızlarının maksimum saatte 50 kilometre olmasının kaza riskini azalttığını ileri sürdü.
Ülkede halihazırda tank ve zırhlı araç kullanabilmek için C, D ya da T sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor.
Savunma Bakanlığı'nın tasarısının yasalaşması durumunda ise tank sürecek B sınıfı ehliyet sahibi vatandaşlar kısa süreli bir eğitimden geçecek.