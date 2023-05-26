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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/erdogan-bu-pazar-benim-milletim-hesap-uzmanliginin-en-guzel-ornegini-sandiklarda-bunlara-gosterecek-1071618151.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yapılacak olan ikinci tur seçimleri için 'rehavet' uyarısında bulunarak, "Öndeyiz duygusunun bizi rehavete... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T15:22+0300
2023-05-26T15:32+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
haber
istanbul
kemal kılıçdaroğlu
hesap
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 'Kadın Buluşması' programında açıklamalarda bulundu.28 Mayıs seçimlerine son 2 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rehavet uyarısında bulunarak "Öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin vermeyiz." dedi. Erdoğan, sandığın telafisinin olmayacağının da altını çizdi."Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için sadece 1 gün kaldı. Sadece kendimizle ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği için de çok mühim bir karar vereceğiz. Vatanımızın istiklal ve istikbal uğruna verdiği mücadele ile milletimizin huzurundayız. Elbette her kul gibi yapmak isteyip de yapamadıklarımızla kusurlarımızla milletin huzurundayız" diyen Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü:Millet İttifakı'na eleştiri"Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız nice eserle milletimizin huzurundayız. Elbette eksiklerimizle, kusurlarımızla milletimizin huzurundayız. Karşımızda SGK'yı, CHP'yi batırmış bir örnek var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki terör elebaşlarından, FETÖ'cülere kadar çiçek dağıtan biri var.Bakanlık pazarlığı alev alev. Karşımızda yüzde 1 oy alana 40 milletvekili dağıtan garip bir insan var. Bir özelliği daha var, hesap uzmanlığı. Bu nasıl hesap uzmanlığı ki yüzde 1 oyu bile olmayanlara 40 tane milletvekili dağıtıyor.Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldıt tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış çapsızlık örneği var.'Bu işi bitirelim'Erdoğan, 323 kişiyle bu yola devam ederse hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez. Pazar günü sandıkları hep beraber patlatacağız. Her zaman beim bir sözüm var. "Kale içerden fethedilir." Sizinle bu fethi yapacağız. Pazar günü hep beraber AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı zaferiyle bu işi bitirelim. Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin vermeyiz."
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recep tayyip erdoğan, seçim, haber, istanbul, kemal kılıçdaroğlu, hesap
recep tayyip erdoğan, seçim, haber, istanbul, kemal kılıçdaroğlu, hesap

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin vermeyiz

15:22 26.05.2023 (güncellendi: 15:32 26.05.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yapılacak olan ikinci tur seçimleri için 'rehavet' uyarısında bulunarak, "Öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin vermeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 'Kadın Buluşması' programında açıklamalarda bulundu.
28 Mayıs seçimlerine son 2 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rehavet uyarısında bulunarak "Öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin vermeyiz." dedi. Erdoğan, sandığın telafisinin olmayacağının da altını çizdi.
"Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için sadece 1 gün kaldı. Sadece kendimizle ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği için de çok mühim bir karar vereceğiz. Vatanımızın istiklal ve istikbal uğruna verdiği mücadele ile milletimizin huzurundayız. Elbette her kul gibi yapmak isteyip de yapamadıklarımızla kusurlarımızla milletin huzurundayız" diyen Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. İkinci tur için 1 gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair mühim karar vereceğiz."

Millet İttifakı'na eleştiri

"Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız nice eserle milletimizin huzurundayız. Elbette eksiklerimizle, kusurlarımızla milletimizin huzurundayız. Karşımızda SGK'yı, CHP'yi batırmış bir örnek var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki terör elebaşlarından, FETÖ'cülere kadar çiçek dağıtan biri var.
Bakanlık pazarlığı alev alev. Karşımızda yüzde 1 oy alana 40 milletvekili dağıtan garip bir insan var. Bir özelliği daha var, hesap uzmanlığı. Bu nasıl hesap uzmanlığı ki yüzde 1 oyu bile olmayanlara 40 tane milletvekili dağıtıyor.
Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldıt tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış çapsızlık örneği var.

'Bu işi bitirelim'

Erdoğan, 323 kişiyle bu yola devam ederse hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez. Pazar günü sandıkları hep beraber patlatacağız. Her zaman beim bir sözüm var. "Kale içerden fethedilir." Sizinle bu fethi yapacağız. Pazar günü hep beraber AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı zaferiyle bu işi bitirelim. Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin vermeyiz."
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