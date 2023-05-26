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DGS başvuruları ne zaman?
DGS başvuruları ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için tarih sorgusu sürüyor. 2023 DGS başvuruları için gözler ÖSYM'den gelecek kılavuz açıklamasına çevrildi. Peki DGS... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
dikey geçiş sınavı (dgs)
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DGS'ye hazırlanan adaylar, DGS başvuru kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı sorguluyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. DGS başvuruları ne zaman? Buna göre; DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs (bugün) tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek. DGS başvurularının saat 11'de ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılması bekleniyor. DGS başvuruları nasıl yapılır? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor. DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu. Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20220703/80-yasinda-dgsye-girdi-tabuta-girene-kadar-okuyacagim-1058258686.html
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2023 dgs ne zaman? 2023 dgs başvuruları ne zaman? 2023 dgs başvuru tarihi ne zaman? 2023 dgs başvuruları başladı mı?
2023 dgs ne zaman? 2023 dgs başvuruları ne zaman? 2023 dgs başvuru tarihi ne zaman? 2023 dgs başvuruları başladı mı?

DGS başvuruları ne zaman?

11:43 26.05.2023
© AADGS
DGS - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için tarih sorgusu sürüyor. 2023 DGS başvuruları için gözler ÖSYM'den gelecek kılavuz açıklamasına çevrildi. Peki DGS başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler...
DGS'ye hazırlanan adaylar, DGS başvuru kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı sorguluyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

DGS başvuruları ne zaman?

Buna göre; DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs (bugün) tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek. DGS başvurularının saat 11'de ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılması bekleniyor.

DGS başvuruları nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.
İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

DGS ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu. Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.
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