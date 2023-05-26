https://sputniknews.com.tr/20230526/davutoglundan-3-partiye-cagri-birlikte-grup-kurmak-bir-zaruret-1071623419.html
Davutoğlu’ndan 3 partiye çağrı: ‘Birlikte grup kurmak bir zaruret'
Davutoğlu’ndan 3 partiye çağrı: ‘Birlikte grup kurmak bir zaruret'
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında DEVA, Saadet ve Demokrat Parti’ye ortak grup kurma çağrısı yaptı. Davutoğlu, "Meclis'te... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T16:51+0300
2023-05-26T16:51+0300
2023-05-26T16:51+0300
2023 türkiye seçimleri
gelecek partisi
ahmet davutoğlu
ittifak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071018564_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c21199742e2ff30ade252eff53fd64a8.jpg
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı’nın diğer bileşenlerinden olan üç partiye çağrıda bulundu.Davutoğlu’nun açıklaması şu şekilde:Çağrısını şimdi yeniden yaptığını söleyen Davutoğlu “Özellikle bu üç parti yetkililerine. Meclis’te bir yeni tablo oluştu, birlikte bir grup kurmak bir zarurettir. Üç parti, hatta Demokrat Parti’yle. Birlikte grup kurmak bir zarurettir” ifadelerini kullandı.'Formülleri rahat bulunur'Davutoğlu, “Birlikte nasıl çalışılacak?” sorusu üzerine şöyle dedi:
https://sputniknews.com.tr/20230526/sinan-ogandan-ali-babacan-gondermesi-ceyrek-katkisi-olmadan-bir-suru-milletvekili-alan-kimdi-1071596960.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071018564_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a2b09f0fe72dc02d78d0a5610ed9877.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gelecek partisi, ahmet davutoğlu, ittifak
gelecek partisi, ahmet davutoğlu, ittifak
Davutoğlu’ndan 3 partiye çağrı: ‘Birlikte grup kurmak bir zaruret'
Abone ol
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında DEVA, Saadet ve Demokrat Parti’ye ortak grup kurma çağrısı yaptı. Davutoğlu, "Meclis'te bir yeni tablo oluştu, birlikte bir grup kurmak bir zarurettir" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı’nın diğer bileşenlerinden olan üç partiye çağrıda bulundu.
Davutoğlu’nun açıklaması şu şekilde:
“AK Parti’den rahatsız olanların MHP’ye kayması ve toplamda bir denge bulmaya çalışması… Tabii bunda ‘Millet İttifakı niye bunları çekemedi’ sorusu doğru bir sorudur. Ben bu meseleyi iki sene önce gördüm. Altılı Masa’yı kurmadan önce arkadaşlara ‘gelin şuradaki ortak zemin kuralım’ dedim. ‘AK Parti’ye oy vermeye alışmış kitlelerin bir anda Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermesi mümkün değil’ dedim. Ama anlatamadım. Yani sonra da anlatamadım. İtiraf edeyim. Çok ısrar ettim. Herkes biliyor kamuoyunda bunu. Bazı şeyleri fırtınanın geldiğini görürsünüz ama gücün sırtına engelemeye yetmez.”
Çağrısını şimdi yeniden yaptığını söleyen Davutoğlu “Özellikle bu üç parti yetkililerine. Meclis’te bir yeni tablo oluştu, birlikte bir grup kurmak bir zarurettir. Üç parti, hatta Demokrat Parti’yle. Birlikte grup kurmak bir zarurettir” ifadelerini kullandı.
'Formülleri rahat bulunur'
Davutoğlu, “Birlikte nasıl çalışılacak?” sorusu üzerine şöyle dedi:
“Formülleri bulunur. Biz çalıştık. Ya ben çalışmadığım hiçbir şeyi gündeme getirmem. Çok rahat formülleri bulunur. Yeter ki insanlar yaşadıklarından biraz ders alsınlar. Evet. Yani evet. Orada biz ben de suçlayamıyorum seçmeni. Alışmadığı bir yere gidip vuramıyor işte. Ve bunu ben bunu söyledim.”