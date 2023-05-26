Davutoğlu’ndan 3 partiye çağrı: ‘Birlikte grup kurmak bir zaruret'

“AK Parti’den rahatsız olanların MHP’ye kayması ve toplamda bir denge bulmaya çalışması… Tabii bunda ‘Millet İttifakı niye bunları çekemedi’ sorusu doğru bir sorudur. Ben bu meseleyi iki sene önce gördüm. Altılı Masa’yı kurmadan önce arkadaşlara ‘gelin şuradaki ortak zemin kuralım’ dedim. ‘AK Parti’ye oy vermeye alışmış kitlelerin bir anda Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermesi mümkün değil’ dedim. Ama anlatamadım. Yani sonra da anlatamadım. İtiraf edeyim. Çok ısrar ettim. Herkes biliyor kamuoyunda bunu. Bazı şeyleri fırtınanın geldiğini görürsünüz ama gücün sırtına engelemeye yetmez.”