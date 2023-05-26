Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Bunlar yalanı kabak çekirdeği gibi yiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:







Kendinden olmayana tahammülü göstermeyen Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları rutinleşti. Bu bunların demokrasiden ne aldığını da gösteriyor. İlk başvurdukları yöntem linç kampanyası.



Elle kalp yapmakla kalp kazanılmıyorsa, kendine demokrat dede demekle de demokrat olunmuyor.



Milletim bu yapay milliyetçilikle ilgili kararını verdi. Bunlar yalanı kabak çekirdeği gibi yiyorlar, çok rahat yalan söylüyorlar. Yalan dersi almak istiyorsanız Bay bay Kemal'e gidin. Bay bay Kemal yalanın piri. İki hafta öncesine kadar helalleşme diyordu şimdi nefret kusuyor.