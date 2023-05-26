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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/cumhurbaskani-erdogandan-muhalefete-bunlar-yalani-kabak-cekirdegi-gibi-yiyorlar-1071629624.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Bunlar yalanı kabak çekirdeği gibi yiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Bunlar yalanı kabak çekirdeği gibi yiyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATV, A Haber, A Para, A News ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Kendinden olmayana tahammülü göstermeyen Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları rutinleşti. Bu bunların demokrasiden ne aldığını da gösteriyor. İlk başvurdukları yöntem linç kampanyası.Elle kalp yapmakla kalp kazanılmıyorsa, kendine demokrat dede demekle de demokrat olunmuyor.Milletim bu yapay milliyetçilikle ilgili kararını verdi. Bunlar yalanı kabak çekirdeği gibi yiyorlar, çok rahat yalan söylüyorlar. Yalan dersi almak istiyorsanız Bay bay Kemal'e gidin. Bay bay Kemal yalanın piri. İki hafta öncesine kadar helalleşme diyordu şimdi nefret kusuyor.
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recep tayyip erdoğan, atv, a haber
recep tayyip erdoğan, atv, a haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Bunlar yalanı kabak çekirdeği gibi yiyorlar

20:31 26.05.2023 (güncellendi: 21:29 26.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATV, A Haber, A Para, A News ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



Kendinden olmayana tahammülü göstermeyen Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları rutinleşti. Bu bunların demokrasiden ne aldığını da gösteriyor. İlk başvurdukları yöntem linç kampanyası.

Elle kalp yapmakla kalp kazanılmıyorsa, kendine demokrat dede demekle de demokrat olunmuyor.

Milletim bu yapay milliyetçilikle ilgili kararını verdi. Bunlar yalanı kabak çekirdeği gibi yiyorlar, çok rahat yalan söylüyorlar. Yalan dersi almak istiyorsanız Bay bay Kemal'e gidin. Bay bay Kemal yalanın piri. İki hafta öncesine kadar helalleşme diyordu şimdi nefret kusuyor.
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