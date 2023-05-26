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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/cumhurbaskani-erdogandan-cagri-yeni-bir-donemin-kapilarini-birlikte-acalim-1071612824.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: 'Yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: 'Yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerine 2 gün kala sosyal medya hesabından yeni çağrıda bulundu. "Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T13:59+0300
2023-05-26T13:59+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
2023
seçim
ikinci tur
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Paylaşımında 28 Mayıs'ı şölene çevirmek istediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenlere yeni bir çağrıda bulundu.Erdoğan, "Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım. Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı’nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim. Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedî ve ezelî kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230526/selvi-inceyi-erdogan-aramis-annen-icin-ne-yapabilirim-demis-kilicdaroglu-mitinge-cagirmis-1071598113.html
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recep tayyip erdoğan, 2023, seçim, ikinci tur, kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, 2023, seçim, ikinci tur, kemal kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: 'Yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım'

13:59 26.05.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerine 2 gün kala sosyal medya hesabından yeni çağrıda bulundu. "Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım." ifadelerini kullanan Erdoğan, "28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında 28 Mayıs'ı şölene çevirmek istediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenlere yeni bir çağrıda bulundu.

Erdoğan, "Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım. Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı’nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim. Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedî ve ezelî kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
"27 Mayıs, demokrasimizin en sancılı yol ayrımlarından biridir. 29 Mayıs, İstanbul’un fethiyle tarihimizin en önemli zaferlerindendir. Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs’ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz. Bugüne kadar 85 milyon vatandaşımızın hayatına katkıda bulunan hizmetlerimizle, 81 vilayetimizin her karışına dokunan eserlerimizle sözümüzün eri olduğumuzu ispatladık. 28 Mayıs’ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nın etrafında kenetleneceğimize, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna devam edeceğimize inanıyoruz. Buradan “önce ülkem ve milletim” diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım. Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı’nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim. Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedî ve ezelî kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın bu kutlu yürüyüşte yerini almasını arzu ediyoruz. 28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz. Gönlümüz de kollarımız da milletimizin tüm fertlerine sonuna kadar açıktır…"
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
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