https://sputniknews.com.tr/20230526/cumhurbaskani-erdogan-insanimiz-istikrar-sursun-turkiye-buyusun-diyor-1071626059.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımız istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımız istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İnsanımız istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyor" dedi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T18:25+0300

2023-05-26T18:25+0300

2023-05-26T18:32+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

istikrar

seçim

esenler

türkiye

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Esenler'de düzenlenen mitingde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Biz Esenleri çok seviyoruz. Bu muhteşem kalabalığın toplandığı meydan sevilmez mi? Bu pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak demek. Pazar günü Esenler bir başka ses verecek. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Esenler'i selamlıyorum. Bizlere sizin şu sevginizi bahşeden Rabbime hamd ediyorum. Siz bizi hiçbir zaman yanıltmadınız. Aşkla şevkle Esenler her zaman sandıkta patladı. Bugün bu meydanda gönülden gönüle giden o gizli yol var.Bu meydanda dosta güven ülkelerimizin hasımlarına korku salan dirayetli bir duruş var. Şu coşkuyu görüp de duygulanmamak mümkün mü? Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 7 Mayıs Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçen bir miting yapmıştık. 1 milyon 700 bin kardeşimiz toplanmıştı. Tabii bu birilerine korku vermiştik. Yüzde 90'la 14 Mayıs'ta dünyaya demokrasi örneği verdik. Dünyada böyle bir şey bulamazsınız. Dünyada yüzde 30-40. Esenler milletvekilliği seçiminde İstanbul'da birinci oldu. Cumhurbaşkanlığında da Avrupa Yakası'nın birincisi oldu.Yüzde 62'yi aşan oy oranıyla şahsıma teveccüh gösteren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İlk turda rakiplerimize hatrı sayılır fark ettik. Sonuçların açıklamasıyla birlikte parlamento seçimleri defteri kapandı. Milletimiz 322 milletvekilini Cumhur İttifakı'na vererek hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Millet İttifakı ne yapıyor? Ne yapacaksınız, siz parlamentonun dışında kaldınız. Parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra yapabileceğin bir şey yok. Sen nasıl kanun çıkaracaksın? Esenler sana yol vermedi bay bay Kemal. İnsanımız istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyor.Önümüzde 2. tur var. Sandıklara giderek yarım kalan işimizi çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Yasama ile yürütmenin daha iyi iş birliği içinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Bu acıları artık çekemeyiz. Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Ecevit'in önüne Anayasa kitapçığını fırlatanların nobran tavrı milletimizin milyarlarcasına mal oldu. Şimdi bay bay Kemal o kitapçığı fırlatanlarla yürüyorSiyaset kurumu hizmet ve eser yerine kriz üretti. Ne zaman yasama, yürütme ve yargı uyum içerisinde çalıştı ülkemiz de o zaman güç kazandı. Batı bunu hazmedemedi. Hazmedemeyince bütün dergilerinde Erdoğan'ı yıkmalıyız dediler. Siz oldukça yıkamazlar. Dersi en güzel şekilde bunlara vereceğinizi inanıyorum. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Terörle mücadele en güçlü mücadele bu dönemde verildi. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları bu dönemde giderildi."

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recep tayyip erdoğan, istikrar, seçim, esenler, türkiye