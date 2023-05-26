https://sputniknews.com.tr/20230526/cin-ve-rusyayi-cevrelemeye-kurgulanmis-bati-emperyalist-dalgasiyla-kritik-gelismeler-yasaniyor-1071667034.html

‘Çin ve Rusya’yı çevrelemeye kurgulanmış Batı emperyalist dalgasıyla kritik gelişmeler yaşanıyor’

‘Çin ve Rusya’yı çevrelemeye kurgulanmış Batı emperyalist dalgasıyla kritik gelişmeler yaşanıyor’

Hasan Erel’e göre, dünyada ‘hibrit bir üçüncü dünya savaşı’ sürmekte. Batı emperyalist dalgasının Çin ve Rusya’yı çevreleme üzerine kurgulandığını ancak... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T22:27+0300

2023-05-26T22:27+0300

2023-05-28T03:34+0300

eksen

çin

rusya

batı

hasan erel

abd

nato

ukrayna

henry kissinger

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Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına giderken, küresel planda baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor.ABD’deki Biden yönetimi, Bakhmut/Artyemovsk’ta alının ağır yenilgi sonrasında Kiev rejimini saldırıya geçmesi için zorlarken, F-16 tedariki açıklamasıyla gerilimi tırmandırıyor.Diğer yandan Çin’e karşı Asya’da askeri paktlaşma hamleleri devreye sokulurken, ABD bölgede Filipinlerin ardından Papua Yeni Gine ile savunma anlaşması imzaladı.ABD ve Batı bloğunun küresel hegemonyasının sarsılmakta olduğunun tartışıldığı bir dönemde ‘komplo teorilerine’ konu olan Bilderberg toplantısı ise Portekiz’in Lizbon kentinde yapıldı. Toplantıya ABD’nin dış politika duayeni Henry Kissinger’ın katılması da dikkat çekti.Gelişmeleri dış politika yazarı Hasan Erel ile konuştuk‘Dünyada bir hibrit üçüncü dünya savaşı sürmekte’Hasan Erel’e göre aslında ‘hibrit bir üçüncü dünya savaşı’ yaşanmakta. Batı emperyalist dalgasının Çin ve Rusya’yı çevreleme üzerine kurgulandığını söyleyen Erel, Ukrayna çatışmasında Artyemovsk/Bakhmut’taki son gelişmelere atıfta bulundu. Erel, NATO’nun bir özel güvenlik şirketi tarafından bileğinin bükülmesinin ‘utanç kaynağı’ olduğunu vurguladı:‘Hindistan da o tarafa doğru çekiliyor’Erel, küresel bilek güreşinde arka arkaya düzenlenen zirve ve toplantılara atıfta bulundu. ABD’nin G7 ve AUKUS’la Asya’ya yüklendiğini belirten Erel, buna karşılık bölgede Hindistan gibi büyük bir gücün karşıt safa yakın göründüğünü ekledi:‘İyi bir yere doğru gitmediğimiz kesin, barış daha uzakta görünüyor’Erel, tüm bunlar olurken Avrupa’daki gelişmelerin de hayra alamet olmadığı görüşünde. ABD’deki temerrüt ve bankacılık krizleri konuşulurken, Almanya’da resesyon ilan edilmesine dikkat çeken Erel, AP’de ilk kez Kovid salgınıyla ilgili yapılan ifşaatlara da atıfta bulundu:‘Türkiye de krizin içine mi çekiliyor?’Erel, Karadeniz’de TürkAkım’ı koruyan Rus gemisine yönelik saldırıya da dikkat çekti:‘Kissinger, Rusya ile Çin’i aynı anda karşınıza alırsanız bu savaşı kaybedersiniz diyor’Erel’e göre savaş tehlikesinin sebebi ABD ve Batı hegemonyasının gerilemesi. Küresel Güney’in artık bunu kabul etmez bir noktaya geldiğini belirten Erel, Amerikan dış politika düayeni Kissinger’ın 100’üncü doğum günü vesilesiyle yapılan değerlendirmelere atıfta bulundu:‘Kissinger’ın bile Bilderberg’e giderken söyledikleri olayların pek iyiye gitmediğini gösteriyor’Bu baş döndürücü trafikte dünyada ‘komplo teorilerine’ konu olan nüfuzlu kişilerin Bilderberg toplantısı da Portekiz’in başkenti Lizbon’da kapalı kapılar ardında yapıldı. Hasan Erel, yapay zeka ve Kovid gündemi dışında Kissinger’ın da katıldığı bu toplantıya dikkat çekti:

çin

rusya

batı

ukrayna

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çin, rusya, batı, hasan erel, abd, nato, ukrayna, henry kissinger