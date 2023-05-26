https://sputniknews.com.tr/20230526/benzine-zam-geldi-1071593907.html
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren zam geldi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T06:40+0300
2023-05-26T06:40+0300
2023-05-26T06:40+0300
ekonomi
türkiye
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
benzin fiyatları
motorin
lpg
zam
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26 Mayıs 2023 Cuma Akaryakıt Fiyatları güncellendi. Benzine gece yarısı itibariyle zam geldi.Güne 76,19 dolar ile başlayan brent petrol, 26 Mayıs 2023 Cuma saat 00:40 itibarıyla yüzde 0.41 artışla 76.37'dan işlem gördü. Dün en düşük 75.10 dolar, en yüksek 78.57 dolar seviyelerini gören brent petrol, günü 76.05 dolar seviyesinde kapattı. Brent petrol, 4 Mayıs'ta tarihinde 71.50 dolar ile son bir ayın en düşük, 28 Nisan'da ise 80.77 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.İstanbul (Anadolu) V/Max Kurşunsuz 95: 20,52 TL/LTV/Max Diesel: 19.34 TL/LTV/Pro Diesel: 19.29 TL/LTPOGaz LPG: 10.47 TL/LTİstanbul (Avrupa)V/Max Kurşunsuz 95: 20,58 TL/LTV/Max Diesel: 19.39 TL/LTV/Pro Diesel: 19.34 TL/LTPOGaz LPG: 10.74 TL/LTAnkaraV/Max Kurşunsuz 95: 20,52 TL/LTV/Max Diesel: 19,34 TL/LTV/Pro Diesel: 19,29 TL/LTPOGaz LPG: 10,47 TL/LTİzmirV/Max Kurşunsuz 95: 20,93 TL/LTV/Max Diesel: 19,83 TL/LTV/Pro Diesel: 19,78 TL/LTPOGaz LPG: 10.54 TL/LT
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türkiye, akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları, motorin, lpg, zam
türkiye, akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları, motorin, lpg, zam
Benzine zam geldi
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Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren zam geldi.
26 Mayıs 2023 Cuma Akaryakıt Fiyatları güncellendi. Benzine gece yarısı itibariyle zam geldi.
Güne 76,19 dolar ile başlayan brent petrol, 26 Mayıs 2023 Cuma saat 00:40 itibarıyla yüzde 0.41 artışla 76.37'dan işlem gördü. Dün en düşük 75.10 dolar, en yüksek 78.57 dolar seviyelerini gören brent petrol, günü 76.05 dolar seviyesinde kapattı.
Brent petrol, 4 Mayıs'ta tarihinde 71.50 dolar ile son bir ayın en düşük, 28 Nisan'da ise 80.77 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
İstanbul (Anadolu)
V/Max Kurşunsuz 95: 20,52 TL/LT
V/Max Diesel: 19.34 TL/LT
V/Pro Diesel: 19.29 TL/LT
İstanbul (Avrupa)
V/Max Kurşunsuz 95: 20,58 TL/LT
V/Max Diesel: 19.39 TL/LT
V/Pro Diesel: 19.34 TL/LT
V/Max Kurşunsuz 95: 20,52 TL/LT
V/Max Diesel: 19,34 TL/LT
V/Pro Diesel: 19,29 TL/LT
İzmir
V/Max Kurşunsuz 95: 20,93 TL/LT
V/Max Diesel: 19,83 TL/LT
V/Pro Diesel: 19,78 TL/LT