https://sputniknews.com.tr/20230526/benzine-zam-geldi-1071593907.html

Benzine zam geldi

Benzine zam geldi

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren zam geldi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T06:40+0300

2023-05-26T06:40+0300

2023-05-26T06:40+0300

ekonomi

türkiye

akaryakıt

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26 Mayıs 2023 Cuma Akaryakıt Fiyatları güncellendi. Benzine gece yarısı itibariyle zam geldi.Güne 76,19 dolar ile başlayan brent petrol, 26 Mayıs 2023 Cuma saat 00:40 itibarıyla yüzde 0.41 artışla 76.37'dan işlem gördü. Dün en düşük 75.10 dolar, en yüksek 78.57 dolar seviyelerini gören brent petrol, günü 76.05 dolar seviyesinde kapattı. Brent petrol, 4 Mayıs'ta tarihinde 71.50 dolar ile son bir ayın en düşük, 28 Nisan'da ise 80.77 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.İstanbul (Anadolu) V/Max Kurşunsuz 95: 20,52 TL/LTV/Max Diesel: 19.34 TL/LTV/Pro Diesel: 19.29 TL/LTPOGaz LPG: 10.47 TL/LTİstanbul (Avrupa)V/Max Kurşunsuz 95: 20,58 TL/LTV/Max Diesel: 19.39 TL/LTV/Pro Diesel: 19.34 TL/LTPOGaz LPG: 10.74 TL/LTAnkaraV/Max Kurşunsuz 95: 20,52 TL/LTV/Max Diesel: 19,34 TL/LTV/Pro Diesel: 19,29 TL/LTPOGaz LPG: 10,47 TL/LTİzmirV/Max Kurşunsuz 95: 20,93 TL/LTV/Max Diesel: 19,83 TL/LTV/Pro Diesel: 19,78 TL/LTPOGaz LPG: 10.54 TL/LT

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