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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/bakan-kasapoglu-ilk-yariyi-onde-kapattik-ama-mac-90-dakika-sandiklara-kosalim-1071615739.html
Bakan Kasapoğlu: İlk yarıyı önde kapattık ama maç 90 dakika, sandıklara koşalım
Bakan Kasapoğlu: İlk yarıyı önde kapattık ama maç 90 dakika, sandıklara koşalım
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu ikinci tur seçimleriyle ilgili, "Bu maçın ikinci yarısını oynuyoruz. İlk... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T14:35+0300
2023-05-26T14:35+0300
2023 türkiye seçimleri
mehmet muharrem kasapoğlu
suriyeli
ikinci tur
seçim
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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Habertürk TV İzmir Temsilcisi Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin sorularını yanıtladı.Kasapoğlu, açıklamalarında şunları kaydetti: "Milletin kararı Cumhur İttifakı'ndan yana olmuştur. Bu maçın ikinci yarısını oynuyoruz. İlk yarıyı önde kapattık ama maç 90 dakika. Son ana kadar da koşuyoruz. Hep birlikte görevimizi yapıyoruz. Sandıklara koşalım sandıkları yeni bir katılımla büyütelim. Biz geçlerin yüzyılı diyoruz yeni döneme.'600 bin sığınmacı döndü'Sığınmacılarla ilgili süreci en başından beri çok sayıda kıstasla yürütüyoruz. 600 bin kişinin dönüşü gerçekleşti. Bölgede briket evler var. Bu süreçleri tüm halkımızla konuşuyoruz. Benim bakan olarak gitmediğim il yok. Bizimkisi bir kampanya değil bir yürüyüştür.Beyin göçü ile ilgili tersine beyin göçünü görmemiz gerekiyor. Bunlar hayatın akışında olan şeyler. Biz gençlerimizi geliştirme adına çok ciddi imkanlar sunuyoruz.850 bin yataklı yurt kapasitemiz var. Bu kapasite hangi ülkede var? Yurt kapasitesi olarak en güçlü alt yapıya sahip ülkeyiz. Öğrencilerimize birer yaşam alanı sunuyoruz. 20 yıl önce 100 kişi başvurduğunda yurtlara 12-15 kişi kabul ediliyordu. Pandemiye rağmen biz 300 bin yeni yatak ilave ettik yurtlarımıza. Bunlar bir vizyonun eseridir. Mesela İzmir'de 6 bin kapasiteli yurt açtık. Bunları ben çok kıymetli buluyorum.Gençlerimizin dünya meselelerine ülke meselelerine dair yorumları var. Bunlar olacak tabi. Bizler gençlerimizi kategorize etmiyoruz. Gençlerimizi tanımamız gerekiyor. Farklılıklar hayatın bir doğası. Bu ülke farklılıklarıyla bir bütün. Ama bu ülkenin kardeşliğine kast edenlere müsamaha etmeyiz. "
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mehmet muharrem kasapoğlu, suriyeli, ikinci tur, seçim
mehmet muharrem kasapoğlu, suriyeli, ikinci tur, seçim

Bakan Kasapoğlu: İlk yarıyı önde kapattık ama maç 90 dakika, sandıklara koşalım

14:35 26.05.2023
© AABakan Kasapoğlu
Bakan Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu ikinci tur seçimleriyle ilgili, "Bu maçın ikinci yarısını oynuyoruz. İlk yarıyı önde kapattık ama maç 90 dakika. Son ana kadar da koşuyoruz. Hep birlikte görevimizi yapıyoruz. Sandıklara koşalım sandıkları yeni bir katılımla büyütelim" ifadelerini kullandı
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Habertürk TV İzmir Temsilcisi Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin sorularını yanıtladı.
Kasapoğlu, açıklamalarında şunları kaydetti:
"Milletin kararı Cumhur İttifakı'ndan yana olmuştur. Bu maçın ikinci yarısını oynuyoruz. İlk yarıyı önde kapattık ama maç 90 dakika. Son ana kadar da koşuyoruz. Hep birlikte görevimizi yapıyoruz. Sandıklara koşalım sandıkları yeni bir katılımla büyütelim. Biz geçlerin yüzyılı diyoruz yeni döneme.

'600 bin sığınmacı döndü'

Sığınmacılarla ilgili süreci en başından beri çok sayıda kıstasla yürütüyoruz. 600 bin kişinin dönüşü gerçekleşti. Bölgede briket evler var. Bu süreçleri tüm halkımızla konuşuyoruz. Benim bakan olarak gitmediğim il yok. Bizimkisi bir kampanya değil bir yürüyüştür.
Beyin göçü ile ilgili tersine beyin göçünü görmemiz gerekiyor. Bunlar hayatın akışında olan şeyler. Biz gençlerimizi geliştirme adına çok ciddi imkanlar sunuyoruz.
850 bin yataklı yurt kapasitemiz var. Bu kapasite hangi ülkede var? Yurt kapasitesi olarak en güçlü alt yapıya sahip ülkeyiz. Öğrencilerimize birer yaşam alanı sunuyoruz. 20 yıl önce 100 kişi başvurduğunda yurtlara 12-15 kişi kabul ediliyordu. Pandemiye rağmen biz 300 bin yeni yatak ilave ettik yurtlarımıza. Bunlar bir vizyonun eseridir. Mesela İzmir'de 6 bin kapasiteli yurt açtık. Bunları ben çok kıymetli buluyorum.
Gençlerimizin dünya meselelerine ülke meselelerine dair yorumları var. Bunlar olacak tabi. Bizler gençlerimizi kategorize etmiyoruz. Gençlerimizi tanımamız gerekiyor. Farklılıklar hayatın bir doğası. Bu ülke farklılıklarıyla bir bütün. Ama bu ülkenin kardeşliğine kast edenlere müsamaha etmeyiz. "
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