Avrupa Müslüman Forumu'ndan 'Erdoğan'a destek' çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milliyetçi seçmenin tercihi ne yönde olacak?
09:03
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerine 3 gün kala liderler neler söylüyor?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
Sığınmacılar neden seçimlerin ana gündemi oldu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
HDP-Yeşil Sol’un kararı
17:04
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dertleşme
18:35
93 dk
Z RAPORU
2. tura son 3 gün: Adaylardan açıklamalar
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetin sıcak dakikaları
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Milliyetçi oylar ikinci turda sonucu değiştirebilir mi?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:02
58 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/avrupa-musluman-forumundan-erdogana-destek-cagrisi--1071596527.html
Avrupa Müslüman Forumu'ndan 'Erdoğan'a destek' çağrısı
Avrupa Müslüman Forumu'ndan 'Erdoğan'a destek' çağrısı
Avrupa Müslüman Forumu, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini açıkladı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T09:56+0300
2023-05-26T09:58+0300
avrupa müslüman forumu
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071596720_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_d632e67781db067e6df380d2701ab6b2.jpg
Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Avrupa Müslüman Forumu üyeleri, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Türk kamuoyuna Erdoğan'ı destekleme çağrısı yaptı.Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Vahed Niyazov, Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmadığını aynı zamanda ümmetin lideri olduğunu belirtti.İstanbul'un 500 yıl boyunca hilafetin merkezi olduğunu kaydeden Niyazov, "Kardeşimiz sayesinde Ayasofya, Müslümanlara yeniden hediye edildi" dedi.Niyazov, bugün Avrupa kıtasında 170 milyon Müslümanın yaşadığını söyleyerek, "Türkiye'nin kaderi, bizim için önemli" ifadesini kullandı.Basın toplantısında söz alan Avrupa Müslüman Forumu Konsey Üyesi Ruslan Kurbanov da Dağıstan'ın Derbent şehrinden geldiğini ve kendilerini Selçuklu ve Osmanlı'nın bir parçası olarak gördüklerini belirtti.Erdoğan'ın, dünya Müslümanlarının aile ve manevi değerlerini koruyan bir lider olduğuna, Türk, İslam ve Arap dünyasının birleşmesi için çalışma yürüttüğüne işaret eden Kurbanov, Türkiye'de yaşayanlara Erdoğan'ı destekleme çağrısı yaptıklarını dile getirdi.İngiliz gazeteci Lauren Booth, bu çağrıyı yapmak için Londra'dan geldiğini anlatarak, Batı ülkelerinin, Türkiye'ye yüksekten baktığını ve Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde bir kampanya yürüttüğünü belirtti.Booth, Türkiye'deki gençlere baktığında ülkesinin kıymetini bilmediklerini gördüğünü söyledi.İrlanda Müslümanları Barış ve Entegrasyonu Konseyi Başkanı Şeyh Ömer El Kadri de her liderin Allah yolunda gitmesi ve ülkesini buna göre yönetmesi gerektiğini belirtti.Erdoğan'ın insan haklarıyla ilgili her şeyi yapan liderlerden biri olduğuna ve ülkesinde dini özgürlükleri sağladığına dikkati çeken Kadri, "Erdoğan'dan sonra insanlar, dini istediği gibi yaşamaya başladı" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türk ekonomisinin sürekli büyüdüğünü belirten Kadri, Erdoğan'ın terörle mücadelede başarılı olduğunu ve Filistin konusunda desteğini herkese gösterdiğini dile getirdi.Avrupa Müslüman Forumu Danışmanı Eldar Iraziev, tüm dünyanın Erdoğan'ı konuştuğunu dile getirdi. Türkiye'deki oyuncu ve sanatçıların, Selçuklu ve Osmanlı dizilerinde oynadığını ancak Erdoğan'a destek vermediğini belirten İraziev, "İslam'ın dirilişi için tüm Müslümanlar birleşmeli" ifadesini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071596720_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_73e3caa06bc5339bcaf5e11160cf9493.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa müslüman forumu , recep tayyip erdoğan, seçim
avrupa müslüman forumu , recep tayyip erdoğan, seçim

Avrupa Müslüman Forumu'ndan 'Erdoğan'a destek' çağrısı

09:56 26.05.2023 (güncellendi: 09:58 26.05.2023)
© AAAvrupa Müslüman Forumu
Avrupa Müslüman Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Avrupa Müslüman Forumu, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini açıkladı.
Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Avrupa Müslüman Forumu üyeleri, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Türk kamuoyuna Erdoğan'ı destekleme çağrısı yaptı.
Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Vahed Niyazov, Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmadığını aynı zamanda ümmetin lideri olduğunu belirtti.
İstanbul'un 500 yıl boyunca hilafetin merkezi olduğunu kaydeden Niyazov, "Kardeşimiz sayesinde Ayasofya, Müslümanlara yeniden hediye edildi" dedi.
Niyazov, bugün Avrupa kıtasında 170 milyon Müslümanın yaşadığını söyleyerek, "Türkiye'nin kaderi, bizim için önemli" ifadesini kullandı.
Basın toplantısında söz alan Avrupa Müslüman Forumu Konsey Üyesi Ruslan Kurbanov da Dağıstan'ın Derbent şehrinden geldiğini ve kendilerini Selçuklu ve Osmanlı'nın bir parçası olarak gördüklerini belirtti.
Erdoğan'ın, dünya Müslümanlarının aile ve manevi değerlerini koruyan bir lider olduğuna, Türk, İslam ve Arap dünyasının birleşmesi için çalışma yürüttüğüne işaret eden Kurbanov, Türkiye'de yaşayanlara Erdoğan'ı destekleme çağrısı yaptıklarını dile getirdi.
İngiliz gazeteci Lauren Booth, bu çağrıyı yapmak için Londra'dan geldiğini anlatarak, Batı ülkelerinin, Türkiye'ye yüksekten baktığını ve Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde bir kampanya yürüttüğünü belirtti.
Booth, Türkiye'deki gençlere baktığında ülkesinin kıymetini bilmediklerini gördüğünü söyledi.
İrlanda Müslümanları Barış ve Entegrasyonu Konseyi Başkanı Şeyh Ömer El Kadri de her liderin Allah yolunda gitmesi ve ülkesini buna göre yönetmesi gerektiğini belirtti.
Erdoğan'ın insan haklarıyla ilgili her şeyi yapan liderlerden biri olduğuna ve ülkesinde dini özgürlükleri sağladığına dikkati çeken Kadri, "Erdoğan'dan sonra insanlar, dini istediği gibi yaşamaya başladı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türk ekonomisinin sürekli büyüdüğünü belirten Kadri, Erdoğan'ın terörle mücadelede başarılı olduğunu ve Filistin konusunda desteğini herkese gösterdiğini dile getirdi.
Avrupa Müslüman Forumu Danışmanı Eldar Iraziev, tüm dünyanın Erdoğan'ı konuştuğunu dile getirdi. Türkiye'deki oyuncu ve sanatçıların, Selçuklu ve Osmanlı dizilerinde oynadığını ancak Erdoğan'a destek vermediğini belirten İraziev, "İslam'ın dirilişi için tüm Müslümanlar birleşmeli" ifadesini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала