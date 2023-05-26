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Ankaragücü'nden Galatasaray maçı öncesi bilet açıklaması
Ankaragücü'nden Galatasaray maçı öncesi bilet açıklaması
Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 30 Mayıs Salı günü Galatasaray'la Eryaman Stadı'nda yapılacak maçın ev sahibi biletlerini sadece MKE Ankaragücü Passolig... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
ankaragücü
bilet
maç
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MKE Ankaragücü Kulübü, bilet satışıyla ilgili İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar konusunda açıklamalarda bulundu.Sarı-lacivertli kulüp, şunları kaydetti:
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Ankaragücü'nden Galatasaray maçı öncesi bilet açıklaması

16:31 26.05.2023
© AAAnkaragücü
Ankaragücü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 30 Mayıs Salı günü Galatasaray'la Eryaman Stadı'nda yapılacak maçın ev sahibi biletlerini sadece MKE Ankaragücü Passolig Kartı olan taraftarların alabileceğini duyurdu.
MKE Ankaragücü Kulübü, bilet satışıyla ilgili İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar konusunda açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüp, şunları kaydetti:
"İl Güvenlik Kurulu Kararı gereği, müsabakada ev sahibi biletlerini sadece MKE Ankaragücü Passolig Kart sahipleri satın alabilecektir. Son 24 saat kala dahil olmak üzere ev sahibi biletlerini, sadece MKE Ankaragücü Kart sahipleri alabilecektir. Diğer Passolig Kart sahipleri müsabaka için bilet alamayacaktır. Son 90 gün içerisinde Galatasaray ve logosuz Passolig kartını iptal ettirip MKE Ankaragücü Passolig Kartı alanlar müsabaka için bilet alamayacaktır."
Galatasaray Nef Stadı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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