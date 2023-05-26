https://sputniknews.com.tr/20230526/ankara-jitem-davasinda-tum-saniklara-beraat-1071635449.html

'Ankara Jitem' davasında tüm sanıklara beraat

'Ankara Jitem' davasında tüm sanıklara beraat

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma ilamı sonrası, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T23:40+0300

2023-05-26T23:40+0300

2023-05-26T23:40+0300

türkiye

ankara

jitem

dava

beraat

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Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.Müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçlu olduklarına dair dava dosyasında somut bir delilin bulunmadığını ifade etti.Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre yargılama aşamasında ölen sanık Ziya Bandırmalıoğlu'nun dosyasının düşürülmesine hükmedilirken, sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Seyfettin Lap, Ayhan Özkan, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Enver Ulu, Yusuf Yüksel, Lokman Külünk, Abbas Semih Sueri, Nurettin Güven ve Muhsin Korman'ın beraatinde karar kılındı.

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