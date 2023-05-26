https://sputniknews.com.tr/20230526/ankara-jitem-davasinda-tum-saniklara-beraat-1071635449.html
'Ankara Jitem' davasında tüm sanıklara beraat
'Ankara Jitem' davasında tüm sanıklara beraat
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma ilamı sonrası, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T23:40+0300
2023-05-26T23:40+0300
2023-05-26T23:40+0300
türkiye
ankara
jitem
dava
beraat
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Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.Müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçlu olduklarına dair dava dosyasında somut bir delilin bulunmadığını ifade etti.Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre yargılama aşamasında ölen sanık Ziya Bandırmalıoğlu'nun dosyasının düşürülmesine hükmedilirken, sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Seyfettin Lap, Ayhan Özkan, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Enver Ulu, Yusuf Yüksel, Lokman Külünk, Abbas Semih Sueri, Nurettin Güven ve Muhsin Korman'ın beraatinde karar kılındı.
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ankara, jitem, dava, beraat
ankara, jitem, dava, beraat
'Ankara Jitem' davasında tüm sanıklara beraat
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma ilamı sonrası, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili yeniden yargılandığı 'Ankara Jitem' davasında tüm sanıklar için beraat kararı verildi.
Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.
Müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçlu olduklarına dair dava dosyasında somut bir delilin bulunmadığını ifade etti.
Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre yargılama aşamasında ölen sanık Ziya Bandırmalıoğlu'nun dosyasının düşürülmesine hükmedilirken, sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Seyfettin Lap, Ayhan Özkan, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Enver Ulu, Yusuf Yüksel, Lokman Külünk, Abbas Semih Sueri, Nurettin Güven ve Muhsin Korman'ın beraatinde karar kılındı.