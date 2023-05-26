https://sputniknews.com.tr/20230526/almanya-slovakyadaki-patriotlar-nato-zirvesinin-yapilacagi-litvanyaya-nakledilecek-1071634014.html

Almanya: Slovakya’daki Patriot’lar NATO Zirvesi’nin yapılacağı Litvanya’ya nakledilecek

Almanya: Slovakya’daki Patriot’lar NATO Zirvesi’nin yapılacağı Litvanya’ya nakledilecek

Almanya Savunma Bakanlığı, haziran ayında Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’ne koruma sağlama amacıyla Slovakya’daki Patriot füze sistemlerini Litvanya’ya... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T23:10+0300

2023-05-26T23:10+0300

2023-05-26T23:10+0300

ukrayna krizi

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almanya

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füze

nato

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Bakanlıktan yapılan açıklamada “Almanya, ittifakın talebi üzerine, Temmuz 2023’te Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’nin savunmasına önemli katkıda bulunacak. Hava savunması için Slovakya’daki Patriot füze sistemlerimizi ve Polonya’daki destek birliklerimizi Litvanya’ya aktaracağız. Böylelikle Slovakya'nın çok uluslu hava ve füze savunma görev gücünün çalışmaları askıya alınacak” ifadelerine yer verildi.Slovakya’nın güvenliğinin Almanya için önemini koruduğu kaydedilen açıklamada, Slovakya’nın savunmasına, bu ülkeye yapılan katkının, MANTIS Modular hava savunma topçu sistemleri ile Leopard 2A4 tanklarının verilmesi şeklinde sürdürüleceği belirtilerek “Ayrıca Slovakya’nın hava savunmasına, hava sahasında devriye görevini yerine getirerek de katkıda bulunacağız” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230518/pentagon-ukraynada-hasar-goren-patriot-tamir-edildi-1071280123.html

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