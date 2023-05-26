Almanya: Slovakya’daki Patriot’lar NATO Zirvesi’nin yapılacağı Litvanya’ya nakledilecek

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ABD için “kara gün” 1 Haziran’da başlayabilir
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Batılı totaliter liberal rejimler, insan doğasına saldırıyor
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Güney Kore’den Ukrayna reddi
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Norveç yönetiminden vatandaşlarına “casus balina” uyarısı
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Putin’den teklif: Avrasya kredi derecelendirme kuruluşunun kurulması faydalı olacak
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Rusya'dan WhatsApp'a ceza
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Rus iklimbilimci: Rusya’nin baskenti Sibirya'ya tasinabilir
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Putin: Sovyet yönetimi öncesinde Ukrayna yoktu
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Türkiye'nin füze projeleri Cenk, Tayfun ve Bora'nın son durumu ne?
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Batı'da kaygı büyük: F-16 teknolojisi Rusların eline geçebilir
ÖZEL HABER
Rusya-Çin ittifakı ABD için büyük kabusa dönüşecek
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Türkiye’ye gelen Polonyalıların hedefinde Ruslar var
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Russia Today yöneticisi Simonyan'a bombalı paket gönderildi
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ABD’nin borcu Rusya’dan 107 kat fazla
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Sputnik’e anlattı: Kuzey Kore balistik ve seyir füzesi serisi geliştirdi
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Eski Savunma Bakanı Feng: Ücretsiz yardım alıyorsanız akıl almaz bir bedel ödemek zorunda kalacaksınız
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Prof. Haluk Levent: Büyük bir ekonomik yıkımla karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek
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AB, Rusya’nın doldurulan varlıklarını ne yapacak?
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ABD’li askeri uzman Tyler Rogovei: Patriot füzesi başarısız oldu
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Macaristan Dışişleri Bakanı: Rusya yaptırımları Avrupa'ya daha büyük bedel ödetti
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Asya-Türkiye-Avrupa Platform Koordinatörü: Ukrayna saldırısı Rusya ve Türkiye’yi hedef aldığı çok açık
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Rusya'dan Türkiye'ye ihracat yapan şirketlere destek
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ABD Başkanı Biden, gazetecilerin soru sormasını engelledi
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ABD’nin korkusu Rus Kinjal füzeleri
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Türk fast food zinciri Rusya’da yatırımlarını arttırdı
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İngiltere’nin Rus denizaltısı korkusunun sebebi
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ABD’li asker Uzmanı Denis: Savaşı sona erdirmenin tek yolu siyasi bir anlaşma
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Rusya’dan eski ABD Başkanı Obama’ya yasak
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Rus Ortodoks Kilisesi lideri Kirill: Kitle imha silahları kullanılırsa insanoğlunun hayatta kalma şansı kalmayacak
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Avusturya’dan Ukrayna’ya Avrupa Birliği vetosu
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Rusya’da İslam benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşıyor
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Diyarbakır’ın sıradışı kahvesi: Herkes satranç oynuyor
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Ülkenin temerrüde düşmesine sayılı günler kaldı
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Rusya’da Yuan cinsinden islemlerin sayisinda 10 katlik artis bekleniyor
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Rusya ve Çin sivil İHA üretiminde işbirliği yapabilir
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Medvedev: NATO, nükleer kıyamet senaryosunu ciddiye almıyor
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Ukrayna Ortodoks Kilisesi farklı bir dini takvime geçecek
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Ukrayna İstihbarat Başkan Yardımcısı Skibitskiy: Hedefimiz Putin
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’ya F-16’ların ne zaman verileceği belli değil